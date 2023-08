Frosinone, tifosi del Napoli aggrediti dopo la partita: “Poteva scapparci il morto”

Dopo Frosinone-Napoli sarebbero stati aggrediti dei tifosi azzurri, come denuncia il consigliere Di Fenza: “Inseguiti e minacciati da balordi”.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nuove polemiche per i presunti episodi di violenza contro i tifosi del Napoli al termine della gara di Frosinone. A denunciarli è il consigliere regionale della Campania Pasquale Di Fenza, che dichiara di essere stato inseguito e minacciato da un gruppo di supporter ciociari dopo il fischio finale.

“Sono stati momenti di paura – racconta Di Fenza – ci hanno apostrofato come ‘napoletani di m….’ e hanno aggredito un mio amico. Per sua fortuna ha negato di essere un fan del Napoli per evitare il peggio”.