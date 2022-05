Stoccarda-Napoli finale di Coppa Uefa: Maradona, le lacrime ed i sogni – VIDEO

Il Napoli il 17 maggio del 1989 vince la Coppa Uefa contro lo Stoccarda, finale di partita 3-3 al Neckarstadion. Una partita indimenticabile per tutti i tifosi azzurri che avevano sognato quella vittoria, per tutti coloro che l’hanno vissuta andando a Stoccarda, ma anche per chi l’ha vista dal televisore di casa, con la mitica telecronaca di Bruno Pizzul.

Il Napoli in quella magica notte riesce a vincere la Coppa Uefa, Maradona non va in gol ma serve due assist pregevoli: uno di testa a Ferrara per il gol del 2-1, poi quello a Careca con il bomber brasiliano che controlla e beffa il portiere avversario con un pallonetto deliziosi per il 3-1, mentre la rete di apertura era stata segnata da Alemao.

Il Napoli con quella vittoria della Coppa Uefa contro lo Stoccarda realizza un sogno, lo dice anche Maradona nelle interviste post partita. “Era uno sogno, lo abbiamo realizzato” diceva Maradona, autore del periodo d’oro di Napoli. Perché quella vittoria fece vibrare la città partenopea, colorandola di nuovo d’azzurro come in occasione del primo e del secondo scudetto del Napoli, sempre firmato Maradona.

Stoccarda-Napol: il tabellino

Merocoledì 17 maggio 1989, ore 20.30 Neckarstadion di Stoccarda

STOCCARDA: Immel, Schaefer, Schroeder, Katanec, Hartmann, L.N. Schmaeler, Algoewer, Walter (78′ O. Schmaeler), Klinsmann, Sigurvinsson, Gaudino. A disposizione: Zietsch, Schütterle, Poschner, Trautner. Allenatore: Haan

NAPOLI: Giuliani, Ferrara, Francini, Corradini, Alemao (31′ Carannante), Renica, Fusi, De Napoli, Careca (70′ Bigliardi), Maradona, Carnevale. A disposizione: Di Fusco, Romano, Neri. Allenatore: Bianchi

ARBITRO Sanchez Arminio (Spagna).

RETI 19′ Alemao, 27′ Klinsmann, 40′ Ferrara, 62′ Careca, 69′ autorete De Napoli, 90′ O.Schmaeler.

NOTE Spettatori 63.000. Angoli 6-2 per lo Stoccarda. Ammonito Katanec.