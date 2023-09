Stefano Borghi Elogia il Napoli: “Meravigliosa vocalizzazione collettiva”

Dopo la vittoria contro l’Udinese, Stefano Borghi ha definito la prestazione del Napoli come la migliore di questa stagione.

CALCIO NAPOLI. “Alla fine il Napoli ha perso una partita con la Lazio, anche in situazioni particolari. È mancato qualcosa, si sono create tensioni, ma oggi oltre alla vittoria effettivamente anche i casi individuali c’è stata una vocalizzazione collettiva. Abbiamo visto il miglior Napoli della stagione,” ha dichiarato Stefano Borghi.

Un Solo Match Perso

Il telecronista ha sottolineato che, nonostante alcune tensioni e momenti difficili, il Napoli ha perso solo una partita in questa stagione, quella contro la Lazio. Questo è un segno positivo che indica la forza e la resilienza della squadra, anche quando le cose non vanno come previsto.

Vocalizzazione Collettiva

Borghi ha anche evidenziato l’importanza della “vocalizzazione collettiva” nella vittoria del Napoli. Questo suggerisce che non solo i singoli giocatori, ma l’intera squadra ha contribuito alla vittoria, mostrando una coesione che potrebbe essere cruciale nelle prossime partite.