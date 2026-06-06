Spinazzola verso il rinnovo, Lippi: “De Laurentiis è stato un signore, accordo raggiunto”

Leonardo Spinazzola è pronto a prolungare la sua avventura in maglia azzurra. La conferma arriva direttamente dal suo agente Davide Lippi che, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha annunciato il raggiungimento dell’accordo con il Napoli per il rinnovo del contratto dell’esterno azzurro.

Nel corso dell’intervento a Radio Kiss Kiss Napoli, Davide Lippi ha spiegato come Spinazzola abbia manifestato con convinzione la volontà di continuare il proprio percorso all’ombra del Vesuvio. Il calciatore, arrivato a Napoli tra qualche perplessità legata alle sue condizioni fisiche, è riuscito a conquistare la fiducia dell’ambiente e della società grazie al rendimento offerto nell’ultima stagione.

Secondo quanto dichiarato a Radio Kiss Kiss Napoli, il rinnovo dovrebbe avere una durata biennale. L’agente ha sottolineato come il dialogo con il club sia stato estremamente rapido e positivo, al punto che l’intesa sarebbe stata raggiunta in pochi minuti. Restano da completare soltanto gli ultimi passaggi burocratici prima dell’annuncio ufficiale.

Davide Lippi ha inoltre ribadito a Radio Kiss Kiss Napoli che Spinazzola ha ricevuto diverse offerte economicamente molto vantaggiose negli ultimi mesi, ma che la sua priorità è sempre stata quella di restare in azzurro. Un desiderio condiviso anche dalla società, che considera l’esterno un elemento importante all’interno del progetto tecnico.

Spazio anche al tema legato al futuro allenatore. L’agente ha espresso parole positive nei confronti di Massimiliano Allegri, sottolineando come l’eventuale arrivo del tecnico livornese garantirebbe al Napoli un allenatore di altissimo livello dopo il ciclo guidato da Antonio Conte. Lippi ha ricordato inoltre il precedente rapporto professionale tra Allegri e Spinazzola ai tempi della Juventus.

Nell’intervista concessa a Radio Kiss Kiss Napoli, il procuratore ha evidenziato l’importanza di mantenere una solida base di calciatori italiani all’interno della rosa, definendola una componente fondamentale per costruire una squadra competitiva e vincente nel lungo periodo.

Il rinnovo di Spinazzola rappresenta dunque uno dei primi tasselli del Napoli che verrà. La società continua a lavorare alla definizione della nuova struttura tecnica, ma nel frattempo blinda uno degli elementi che hanno contribuito alla recente stagione vincente.

L’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, ma l’intesa tra le parti appare ormai definita e destinata a trasformarsi presto in una firma.