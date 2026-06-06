Spinazzola-Napoli, rinnovo vicino: l’agente conferma l’accordo con il club

Leonardo Spinazzola è destinato a proseguire la sua avventura in maglia azzurra. A confermarlo è stato il suo agente Davide Lippi, intervenuto durante la trasmissione “Salite sulla giostra” su StileTV, annunciando che esiste già un’intesa con il Napoli per il rinnovo del contratto.

Nel corso dell’intervento a StileTV, Davide Lippi ha spiegato che l’accordo tra le parti è stato raggiunto e che manca soltanto la formalizzazione attraverso la firma. L’agente ha sottolineato come Spinazzola abbia sempre manifestato la volontà di restare a Napoli, trovando immediatamente disponibilità e apertura da parte della società azzurra.

Davide Lippi ha inoltre rivelato a StileTV di aver ricevuto numerose proposte importanti nel corso degli ultimi mesi, favorite anche dalla situazione contrattuale del calciatore. Nonostante le opportunità arrivate dall’estero, Spinazzola avrebbe scelto senza esitazioni di proseguire il proprio percorso al Napoli, convinto del progetto tecnico e del rapporto costruito con l’ambiente partenopeo.

Nel suo intervento a StileTV, l’agente ha evidenziato come il laterale azzurro abbia instaurato una forte sintonia con la città, con il club e con i compagni di squadra. Un legame che avrebbe inciso in maniera determinante nella decisione di continuare insieme anche nelle prossime stagioni.

Lippi ha poi affrontato il tema del cambio in panchina, spiegando a StileTV che il rinnovo non è stato condizionato dall’identità dell’allenatore. Secondo il procuratore, qualsiasi tecnico sarebbe felice di poter contare su un giocatore dalle caratteristiche di Spinazzola, sia per qualità tecniche sia per esperienza e leadership all’interno dello spogliatoio.

Particolarmente significativa anche la difesa del calciatore dalle critiche ricevute negli ultimi anni sul piano fisico. Davide Lippi ha ribadito a StileTV che Spinazzola resta un atleta affidabile, ricordando come abbia disputato oltre 45 partite stagionali e come riesca oggi a gestire perfettamente il proprio stato fisico grazie all’esperienza accumulata nel corso della carriera.

Guardando al futuro del Napoli, l’agente si è detto convinto che Massimiliano Allegri troverà una squadra già pronta per competere ai massimi livelli. Secondo quanto dichiarato a StileTV, la rosa azzurra possiede una base molto solida e potrà essere ulteriormente migliorata attraverso le operazioni di mercato che verranno condotte dalla dirigenza.

Infine, Davide Lippi ha dedicato parole di grande stima ad Antonio Conte, sottolineando il valore del lavoro svolto dal tecnico salentino durante la sua esperienza in azzurro. L’agente ha evidenziato come la preparazione atletica, la metodologia e l’organizzazione trasmesse da Conte rappresentino un patrimonio che continuerà a produrre effetti positivi anche nelle prossime stagioni.