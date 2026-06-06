Juventus avvia trattative per Sorloth, Nottingham Forest punta su Openda.

Juventus in trattative per Alexander Sorloth: l’attaccante di Atlético Madrid nel mirino

MADRID, SPAGNA – 29 NOVEMBRE: Alexander Sorloth di Atlético Madrid festeggia il suo secondo gol nella partita di LaLiga EA Sports contro il Real Oviedo al Riyadh Air Metropolitano il 29 novembre 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Recenti notizie da Sky Sport Italia rivelano che la Juventus ha avviato colloqui con l’attaccante del Atlético Madrid, Alexander Sorloth. Con il mercato estivo alle porte, il club bianconero sta cercando di rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione. La partenza di Dusan Vlahovic, previsto come svincolato il 30 giugno, apre spazi cruciali per nuove acquisti.

La situazione attuale della Juventus

La Juventus si trova in un momento di transizione, poiché diversi giocatori chiave sono in partenza. Dusan Vlahovic, il bomber serbo, non ha trovato un accordo per il rinnovo del contratto e sta per lasciare la squadra. Anche Jonathan David, Lois Openda ed Eden Zhegrova sono in vendita, rappresentando un’opportunità per una ristrutturazione dell’attacco.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, i bianconeri hanno avviato trattative dirette con Sorloth per discutere i termini contrattuali. L’attaccante norvegese, classe 1995, potrebbe rappresentare una valida alternativa e un arricchimento per il reparto offensivo della Juve.

Alexander Sorloth: profilo e rendimento

Acquistato dal Villarreal nel 2024 per 32 milioni di euro, Sorloth ha avuto una stagione di altissimo livello con l’Atlético Madrid, segnando 20 gol in 54 partite ufficiali. La sua capacità di segnare e di adattarsi al gioco dei Colchoneros lo hanno reso uno degli attaccanti più richiesti nel panorama calcistico europeo. Attualmente, il suo contratto con il Wanda Metropolitano scade nel 2028, ma la Juventus sembra pronta a tentare un’offerta per portarlo a Torino.

Oltre alla Juventus, Sorloth è anche stato accostato a squadre come il Milan e il Barcellona. Quest’ultima potrebbe cercare un sostituto per Robert Lewandowski, il cui futuro è incerto. La possibilità di un trasferimento in Serie A, quindi, potrebbe essere allettante per il calciatore norvegese, che vedrebbe in questo cambiamento una nuova sfida nel suo percorso calcistico.

Lois Openda e altre opportunità di mercato

Oltre a Sorloth, un altro nome che sta circolando nel calciomercato è quello di Lois Openda. L’attaccante belga, recentemente ceduto al Nottingham Forest, non ha avuto il rendimento sperato dopo il flamboyant trasferimento da RB Leipzig per 45 milioni di euro. Con solo due gol in 34 partite, è chiaro che il Forest è in cerca di soluzioni per migliorare la propria linea offensiva.

I club interessati a Openda includono anche Eintracht Francoforte e AS Monaco, i quali sono pronti a inserire il giocatore nei loro piani per la prossima stagione. Sarà interessante vedere come si sviluppano le trattative per entrambi i calciatori, dato che il mercato estivo è noto per essere ricco di sorprese e colpi di scena.

Implicazioni per il mercato italiano

Il possibile arrivo di Sorloth alla Juventus rappresenterebbe un movimento significativo nel mercato calcistico italiano. L’attaccante, con la sua esperienza internazionale e il rendimento dimostrato, potrebbe influenzare non solo le prestazioni della squadra bianconera ma anche l’intero panorama della Serie A. La Juventus non è sola in questa corsa; infatti, altre squadre potrebbero tentare di inserirsi nel mercato per migliorare il loro attacco.

In questo contesto, il ruolo della dirigenza bianconera sarà cruciale. Con molti giocatori in partenza e un’attesa di rinforzi, la Juventus deve agire con strategia per porre solide basi per la nuova stagione. Il tempo dirà come si muoveranno i top club europei e quale sarà la reazione di Sorloth e Openda di fronte alle varie offerte in arrivo.

Conclusione

In un mercato in continua evoluzione, i giocatori come Alexander Sorloth e Lois Openda rappresentano opportunità preziose per le squadre alla ricerca di un rilancio. La Juventus, con le sue ambizioni di tornare al top, sta dimostrando di voler cogliere ogni occasione per rinforzare la propria rosa.

Fonti: Sky Sport Italia, Transfermarkt, ESPN.

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