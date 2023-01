Sperandeo sbotta con Cruciani: “Almeno il Napoli vince lo scudetto” – VIDEO

Tony Sperandeo botta e risposta con Giuseppe Cruciani durante la trasmissione Diritto e Rovescio in onda su Rete4.

Tony Sperandeo, noto attore siciliano, ha partecipato alla trasmissione televisiva “Diritto e Rovescio” su Rete4 per parlare della sua Sicilia e dell’arresto del boss Mattia Messina Denaro. Durante la trasmissione, Sperandeo ha espresso il suo disaccordo con la domanda che i giornalisti pongono alla gente comune riguardo alla latitanza del boss, sottolineando che sarebbe più opportuno che le forze dell’ordine e gli organi preposti si preoccupassero di trovarlo.

Diritto e Rovescio: Sperandeo contro Cruciani

“Non capisco a cosa vogliono alludere i giornalisti quando chiedono ai siciliani se l’abbiano visto in questi anni di latitanza. Dovrebbero piuttosto chiederlo alle forze dell’ordine e agli organi preposti, invece che alla gente comune che va a lavorare e non poteva conoscerlo. E’ più una cosa che va chiesta allo Stato, non alla gente” ha detto Sperandeo.

Più volte Cruciani ha cercato di parlare, sovrapponendosi all’attore che gli ha risposto dicendo: “Non mi devi interrompere, ma che fai la zara?” Poi lo speaker ha detto: “no, ma che c’entra lo stato con la gente?”

Poi Sperandeo ha zittito Cruciani in questo modo: “C’è un’Italia di Serie A che va dalla Svizzera a Roma, poi da Napoli in giù c’è un’Italia di Serie B se non di Serie C… apro e chiudo parentesi: meno male che ci sono gli azzurri, perché quest’anno il Napoli vince lo scudetto”. Cruciani stizzito ha replicato: “Ma adesso che c’entra il calcio?” e Sperandeo ha detto: “C’entra, eccome…“.