Sparnelli: “Ho una notizia certa, De Laurentiis pronto al clamoroso ritorno”

Secondo Massimo Sparnelli, il presidente De Laurentiis starebbe pensando di richiamare Mazzarri per risollevare la squadra.

Notizie calcio Napoli – Dopo l’ennesimo passo falso del Napoli, stavolta il pareggio interno contro l’Union Berlino in Champions League, si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile cambio in panchina. Secondo l’ex addetto stampa azzurro Massimo Sparnelli, il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe pensando ad un clamoroso ritorno: quello di Walter Mazzarri.

Intervenuto a Tele A, Sparnelli ha dichiarato: “Vi do una notizia certa: De Laurentiis sta pensando a un clamoroso ritorno, il mio riferimento è a Walter Mazzarri“. L’indiscrezione di mercato sta facendo discutere l’ambiente partenopeo.

Oltre all’allenatore Garcia, nel mirino della critica sarebbero finiti anche i giocatori, rei di prestazioni altalenanti in questa stagione: “ Si vocifera che l’idea Mazzarri potrebbe prendere piede nelle prossime settimane”.

Restate sintonizzati su napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulla panchina del Napoli e le strategie del presidente De Laurentiis. Si preannuncia un periodo caldo in casa azzurra.