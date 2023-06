Sousa-Napoli, chiusura della ‘telenovela’? Da Salerno: “Con lui anche Boulaye Dia”

Sempre più insistenti le voci di un imminente trasferimento di Paulo Sousa al Napoli. Con lui anche il possibile arrivo di Dia.

Le voci sull’imminente arrivo di Paulo Sousa al Napoli si fanno sempre più insistenti. Secondo quanto riportato da Tuttosalernitana, il tecnico portoghese sembra essere molto vicino a guidare la squadra partenopea, e avrebbe già presentato alcune richieste di mercato al presidente De Laurentiis, in previsione di un possibile accordo per le prossime stagioni. Ad essere nel mirino di Sousa e ad accompagnarlo in un possibile trasferimento all’ombra del Vesuvio, potrebbe esserci anche il giocatore che ha rimandato la festa dello scudetto del Maradona durante la partita tra Napoli e Salernitana lo scorso aprile, Boulaye Dia.

Il tecnico nutre un grande apprezzamento per il giovane attaccante e vorrebbe portarlo con sé nella sua nuova avventura a Napoli per la prossima stagione. Il Napoli, da parte sua, aveva già tentato di acquisire il calciatore in passato, prima che passasse alla squadra granata. Non è escluso che con l’arrivo di Sousa in panchina, il nome di Boulaye Dia possa tornare prepotentemente alla ribalta.

Tuttosalernitana riporta quanto segue: “Sousa ha già chiesto di fare un tentativo per Boulaye Dia, cui possibilità di restare a Salerno restano pochissime anche in virtù della scelta della società di abbassare il budget a disposizione come ammesso anche stamattina dai dirigenti. Entro domani si potrebbe arrivare alla chiusura di una telenovela della quale non sentivamo il bisogno”.