Sorteggi Euro 2024: Italia nel Gruppo B con Spagna, Albania e Croazia

Sono andati in scena i sorteggi per Euro 2024 che decideranno il cammino dell’Italia di Luciano Spalletti in Germania a partire dal prossimo giugno.

Tutto è pronto per l’attesissimo Euro 2024, e dopo la qualificazione ottenuta con un pareggio contro l’Ucraina, l’Italia del Ct Luciano Spalletti si trova ora in Austria per il sorteggio che ha delineato il cammino degli Azzurri in Germania a partire da giugno 2024.

Ricordiamo che la nazionale italiana è attualmente campione d’Europa in carica, avendo trionfato nell’ultima edizione battendo l’Inghilterra in finale. Gli avversari assegnati agli Azzurri nel Gruppo B sono Spagna, Albania e Croazia, promettendo sfide avvincenti e ad alto livello agonistico. Nel Gruppo C troviamo l’Inghilterra, accompagnata da Danimarca, Slovenia e Serbia.

Ecco la composizione completa dei gruppi:

GRUPPO A: Germania, Ungheria, Scozia, Svizzera

GRUPPO B: Spagna, Albania, Croazia, Italia

GRUPPO C: Inghilterra, Danimarca, Slovenia, Serbia

GRUPPO D: Francia, Austria, Olanda, vincitrice playoff A

GRUPPO E: Belgio, Romania, Slovacchia, vincitrice playoff B

GRUPPO F: Portogallo, Turchia, Repubblica Ceca, vincitrice playoff C

Il montepremi complessivo ammonta a 331 milioni di euro, distribuiti secondo le seguenti voci:

Quota di partecipazione: 9,25 milioni di euro

Bonus partita: 1 milione di euro per la vittoria, 500.000 euro per il pareggio

Qualificazione agli ottavi di finale: 1,5 milioni di euro

Qualificazione ai quarti di finale: 2,5 milioni di euro

Qualificazione alle semifinali: 4 milioni di euro

La finalista sconfitta riceverà ulteriori 4 milioni di euro

I campioni d’Europa 2024 avranno diritto a un premio aggiuntivo di 8 milioni di euro. È interessante notare che la somma massima che la squadra campione può guadagnare vincendo tutte e tre le partite del proprio girone è di 28,25 milioni di euro, alimentando dunque la competizione e l’aspettativa di un torneo emozionante.