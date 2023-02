Sorpresa a Castel Volturno: arriva la torta Osimhen – VIDEO

Victor Osimhen ha ricevuto al centro sportivo di Castel Volturno la torta a lui dedicata dal pasticciere Salvatore Mellone.

Una dolce sorpresa per Victor Osimhen, il centravanti nigeriano del Napoli, che oggi è stato accolto con una torta in suo onore al centro tecnico di Castel Volturno. Il dolce, che rappresenta la testa coi capelli ossigenati del calciatore e la mascherina, è stato creato da un pasticciere partenopeo e ha già fatto il boom di like e condivisioni sui social network.

La “torta Osimhen” è diventata subito un successo tra i tifosi del Napoli e non solo. Le immagini della consegna e della reazione del calciatore sono state condivise in rete, suscitando l’entusiasmo di tutti i tifosi partenopei.

La stagione del Napoli di Spalletti è stata molto positiva e ha fatto scatenare la fantasia dei maestri pasticcieri di Napoli, che si sono cimentati nella creazione di specialità ad hoc per omaggiare i propri beniamini. La torta in onore di Osimhen è solo l’ultima di una serie di creazioni che stanno facendo il giro del web e del palato dei tifosi.

Dove comprare Torta Osimhen

La Torta Osimhen è stata realizzata dalla pasticceria ‘Dolce Forno’ che si trova a Piscinola. In questi giorni il successo su Tik Tok del dolce dedicato all’attaccante del Napoli ha fatto innalzare a dismisura la richiesta per questa torta che ha anche un ottimo sapore, oltre a ricordare l’attaccante azzurro.