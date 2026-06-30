Soggiorno estivo UNITALSI a Torre del Greco: eventi musicali, mare e cucina per beneficenza.

Soggiorno Estivo UNITALSI a Torre del Greco: Un’Esperienza Unica

L’UNITALSI di Torre del Greco si prepara a dare il via al suo atteso soggiorno estivo, un evento che rappresenta un momento speciale per tanti volontari e professionisti. Quest’anno, dal 2 al 24 luglio, i partecipanti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza che combina accoglienza, spiritualità, relax e condivisione, rendendo il mese di luglio un periodo di autentica comunità.

Il programma inizierà giovedì 2 luglio con l’arrivo degli ospiti, seguito da una serata di benvenuto che si terrà il 3 luglio. Sarà un’occasione conviviale per accogliere tutti in un abbraccio collettivo, dando inizio a settimane ricche di relazioni e cura reciproca.

La vera apertura ufficiale è fissata per domenica 5 luglio alle ore 19, con una Santa Messa officiata dal Cardinale Crescenzio Sepe. Questo evento rappresenta un momento centrale per l’avvio del calendario religioso e sociale del soggiorno.

Un Calendario Ricco di Eventi ed Emozioni

Dopo la messa inaugurale, il soggiorno entrerà nel vivo con giornate al mare, programmate per il 6, 8, 10, 13, 17, 20 e 22 luglio. Ogni giorno sarà movimentato da eventi musicali, spettacoli e attività di intrattenimento, per garantire un’esperienza diversa e partecipata ad ogni partecipante.

Il calendario degli eventi è variegato e abbraccia culture e tradizioni. Tra le manifestazioni di spicco, il concerto di Iacentino, noto polistrumentista di Torre del Greco, si terrà giovedì 9 luglio presso il plesso Parrella di Viale dei Pini. Questo concerto, intitolato “Volevo essere Peppino Di Capri”, celebra il repertorio del leggendario artista napoletano, cui Iacentino è considerato l’erede vocale.

Il Magma Ensemble, diretto dal maestro Liborio D’Urzo, si esibirà il 7 luglio, e il programma continua con eventi gastronomici, tra cui la Sagra del Panino prevista per l’8 luglio. Queste iniziative rappresentano solo una piccola parte della varietà di intrattenimenti previsti.

Momenti di svago e socialità non mancheranno: ci sarà un giro in barca a vela con la Lega Navale, una serata disco per i giovani dell’UNITALSI il 11 luglio, e spettacoli come “Sognando Grease” il 12 luglio. Il cinema all’aperto il 13 luglio e lo spettacolo “Forza venite gente” il 15 luglio, arricchiranno ulteriormente il programma.

Fra gli eventi gastronomici da non perdere, si segnala la Sagra della Pasta il 16 luglio, la “Tombolata scostumata” con Lorenzo Penniello il 17 luglio, e la Giornata dell’Arcipesca che include un giro in barca, una Sagra del Pesce e uno spettacolo di Maurizio Giobbe il 18 luglio. Le serate musicali coinvolgeranno gli Amici della Musica e gli Under ’70, con una performance di Peppe Speranza e Nicola Di Lecce.

Spiritualità e Comunità: Il Cuore dell’Iniziativa

Oltre agli eventi ricreativi, la dimensione spirituale rimane fondamentale. Le celebrazioni eucaristiche domenicali, il pellegrinaggio del quadro della Madonna del Rosario di Pompei il 19 luglio, e la suggestiva processione aux flambeaux il 23 luglio, rappresentano i momenti clou di spiritualità e raccoglimento.

La partenza degli ospiti è programmata per venerdì 24 luglio, ma non terminerà senza un caloroso arrivederci al prossimo anno. Questo soggiorno rappresenta una vera e propria boccata d’aria fresca, un incontro di anime e cuori.

“Cuore Buono di Chef”: Un Appuntamento di Solidarietà

Un evento significativo da evidenziare è la Charity Dinner “Cuore Buono di Chef”. Questa serata è un esempio di come l’alta cucina possa sposarsi con l’impegno sociale. Una squadra di chef e professionisti della ristorazione italiana riuniti per creare un menù unico, dedicato alla solidarietà e al supporto per le persone più bisognose.

Molti chef di fama, pizzaioli, sommelier e pasticcieri valorizzeranno la serata, prevista per martedì 14 luglio. Questa iniziativa è diventata un appuntamento fisso per l’area vesuviana, dove la buona cucina si trasforma in condivisione e aiuto concreto a chi ha bisogno.

Per ulteriori dettagli, si può consultare il sito ufficiale di UNITALSI Torre del Greco e i canali social dedicati all’evento.

Questo soggiorno non è solo un evento estivo, ma un’esperienza che tocca il cuore e l’anima, creando legami e ricordi indelebili.

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