Sky – Napoli, Scalvini costa troppo, Danso è sfumato. Situazione complicata

Il Napoli deve sostituire Kim min-Jae. La società azzurra valuta i profili di Kevin Danso del Lens e Giorgio Scalvini dell’Atalanta.

Notizie Calciomercato Napoli – In un’intervista a Sky Sport, il noto giornalista Massimo Ugolini ha discusso delle possibili scelte del Napoli per sostituire Kim, dato che sembra sempre più probabile la sua partenza.

Durante la giornata si è già parlato di Scalvini e dell’incontro tra Luca Percassi, dirigente dell’Atalanta, e il presidente De Laurentiis per esaminare questa opzione. Tuttavia, l’Atalanta valuta il suo difensore ben 40 milioni di euro, una cifra che, come sottolinea Ugolini, il Napoli non sarebbe disposto a spendere.

“Il Napoli è alla ricerca di un difensore che sia sia forte che rapido, al fine di adottare una difesa aggressiva. Danso era un nome che sembrava promettente, ma ora sembra meno probabile. Scalvini è un giovane difensore solido, nonostante i suoi 183 centimetri di altezza, ma l’Atalanta lo valuta tra i 40 e i 50 milioni di euro, e non credo che De Laurentiis sia disposto a investire una cifra così elevata” ha fatto sapere Ugolini.