SKY – Napoli, la rivoluzione è necessaria: “Squadra svuotata, serve un taglio netto”

Francesco Modugno di Sky fa il punto sul futuro del Napoli: dopo il ciclo vincente, ora serve una rivoluzione totale per ripartire da zero.

Il Napoli si appresta a vivere un’estate di grandi cambiamenti dopo la deludente stagione attuale. Ne è convinto Francesco Modugno di Sky Sport, che ai microfoni di Radio Marte fa il punto sulla necessaria rivoluzione che attende il club azzurro.

Un ciclo ormai finito

“Ad un certo punto i cicli si chiudono e secondo me questo del Napoli si è chiuso” è la chiara analisi del giornalista. Nonostante la qualità dei singoli, la squadra si sarebbe ormai “svuotata” dopo il trionfo dello scorso anno.

Serve un taglio netto

Per Modugno non bastano ritocchi o aggiustamenti, ma servirà un vero e proprio “azzeramento” per ripartire da zero: “Per me occorre rifondare con un taglio netto. Non è neanche una questione tecnica, si deve ripartire da un nuovo corso”.

Una rivoluzione totale

L’esperto di mercato non ha dubbi: dopo gli errori della scorsa estate, il Napoli deve compiere una vera e propria “rivoluzione drastica”. Via i senatori dello scudetto per aprire un nuovo ciclo con nuovi leader e nuove ambizioni.

Il ruolo del ds

Sulla corposa ricostruzione inciderà non poco la scelta del nuovo direttore sportivo, ruolo che Meluso non ha potuto ricoprire appieno quest’anno: “È un tema, anche se è stato ingiudicabile non avendogli dato la possibilità di operare”.

Insomma, l’avviso di Modugno è chiaro: dopo aver toccato l’apice, il Napoli ha esaurito la spinta propulsiva e va rigenerato dalle fondamenta. Nessun ricorso al passato, solo un coraggioso futuro di rinnovamento totale per riaprire un ciclo ambizioso. Le prossime settimane saranno decisive per il nuovo corso azzurro.