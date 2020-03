Sky – Mertens vicinissimo il rinnovo col Napoli, ecco la situazione

Ultime notizie di calciomercato: vicino il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli. Oggi c’è stato un incontro tra il calciatore e Aurelio De Laurentiis.

Secondo quanto fa sapere Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, attraverso il suo portale il Napoli sta facendo di tutto per arrivare ad un prolungamento del contratto con Mertens. Oggi c’è stato un incontro sul lungomare partenopeo tra l’attaccante ed il presidente della SSCN, Aurelio De Laurentiis.

Il rinnovo di Mertens con il Napoli è vicinissimo. Proprio Di Marzio fa sapere di un incontro molto positivo, con le parti che si aggiorneranno a breve. Si discute di un prolungamento di due anni, con un bonus alla firma. In questo contesto il belga potrebbe decidere di accettare, dato che già da tempo ha sposato la causa azzurra ed ha aspettato che passasse il periodo nero per ricucire i rapporti con la società.

Mertens-Napoli: c’è la svolta

Il colloquio tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Dries Mertens all’Hotel Vesuvio di Napoli potrebbe essere finalmente il segnale della svolta. Anche nella giornata di ieri il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli aveva fatto sapere che i rapporti con l’entourage del calciatore erano sempre molto attivi. Il contratto di Mertens scade a fine stagione, ma il belga non ha voluto firmare con nessun’altra società, nonostante le regole gli permettessero di farlo da febbraio in poi. Mertens e Napoli, un amore che non finirà. Almeno queste sono le indicazioni che arrivano dall’incontro tra il patron azzurro e l’attaccante belga. Mertens fino ad ora non ha ancora trovato l’accordo anche perché chiedeva sicurezze sul progetto tecnico futuro della squadra. Se il suo rinnovo dovesse diventare ufficiale, allora i tifosi azzurri potrebbero avere una doppia buona notizia, poiché significherebbe che la società intende continuare nel processo di crescita. Un progetto in cui Mertens rappresenta una certezza.