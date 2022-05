Siviero: “Spalletti mi ha raccontato una cosa incredibile di Napoli”

Francesco Siviero

Francesco Siviero, nel corso del suo intervento ha poi aggiunto:

“Spalletti mi ha raccontato di una città fantastica, una potenzialità che è allucinante. C’è tutto per stare nell’élite del calcio: pubblico, amore, tradizione, un buon presidente e anche un buon allenatore che tra Roma, Inter e Zenit sono 15 anni che fa la Champions. Una cosa da non sottovalutare perché conosce le squadre da Champions e può capire ciò che uno novello non può capire, cosa occorre per giocare in Europa”.

“Sono analisi che faranno loro, professionisti pagati e con esperienza per farlo. Si deve avere un background, che con il campionato italiano non basta. Ci sono da analizzare molte cose. Noi tifosi non pensiamo al fatto che la squadra non possa allenarsi con fisicità fino al martedì perché rigioca il giovedì, ad esempio, e poi ha un altro impegno subito dopo. Solo un grande allenatore con esperienza Champions può gestire queste cose”.