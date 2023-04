Simone Inzaghi affonda: “Meritavamo di più e se Lukaku faceva gol…”

L’Inter di Simone Inzaghi perde con la Fiorentina, rete di Bonaventura, terza sconfitta consecutiva per i nerazzurri in Serie A.

È una Inter irriconoscibile quella delle ultime cinque gare di Serie A, in cui sono arrivate ben 4 sconfitte, di cui 3 consecutive. Praticamente una caduta libera senza nessun atterraggio morbido. L’Inter tracolla come non mai, con un attacco spuntato, un Lukaku impacciato ed incapace di segnare, il caso Skriniar ed uno spogliatoio sempre più complicato da gestire.

“Abbiamo perso due partite consecutive in casa – commenta l’allenatore dell’Inter a fine partita -, è normale che ci sia delusione. Dobbiamo lavorare di più, io per primo. I giocatori hanno fatto il massimo, ma dobbiamo essere più cattivi nelle situazioni perché abbiamo avuto tante palle gol che andavano sfruttate. A livello di impegno non posso però dire niente ai ragazzi, ma questo risultato ci fa guardare la classifica in modo diverso” ha detto Inzaghi.

Inzaghi ha difeso la squadra dicendo: “L’anno scorso siamo stati il migliore attacco e ora siamo ancora il secondo, ma è un dato di fatto che nel 2023 stiamo segnando di meno. Questi momenti capitano, ma dobbiamo lavorare più duramente. Ora conta il sudore e il lavoro sul campo: c’è bisogno di tutti e vogliamo risultati diversi. Dopo la Juventus ero molto più arrabbiato“.

Difesa anche per Lukaku apparso lento e macchinoso contro la Fiorentina: “Se avesse fatto due gol sarebbe stato giudicato in modo diverso. Si è mosso tanto di occasioni ne abbiamo avute tante e non solo lui. Devo essere lucido ed estrapolare la prova di ognuno dei miei giocatori al di là del risultato“.