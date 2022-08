Simeone, l’ex allenatore: “È maturo per il Napoli. Farà grandi cose”

“Ora Giovanni ha l’età giusta per giocare a Napoli, è ormai maturo, può far parte di una rosa importante come quella azzurra. Il suo ruolo? Ovviamente può fare l’alternativa di Osimhen ma anche essere il suo compagno di reparto, poi dipenderà da Spalletti”.

“La stagione sarà lunga, difficile ma al contempo bella. Giovanni ha grandi qualità fisiche, un ottimo colpo di testa, attacca la profondità ed in area si fa rispettare, può ancora migliorare molto. Sono convinto farà grandi cose”.