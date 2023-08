Serie A, Malagò: “Ne vedremo delle belle. 3-4 squadre superiori alle altre”

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, si è soffermato su diversi argomenti, dalla Serie A alle candidature per ospitare gli Europei.

Nel contesto calcistico nazionale, Malagò ha condiviso le sue previsioni per il campionato di quest’anno: “Quest’anno ne vedremo delle belle in campionato”, ha affermato durante un’intervista con RadioTv Serie A. “Vedo 3 o 4 squadre che sulla carta sono superiori alle altre, con un campionato più avvincente, divertente e con tante sorprese come queste prime due giornate”.

Oltre alla discussione sulla Serie A, il presidente del CONI ha affrontato il tema della possibile candidatura congiunta di Italia e Turchia per ospitare gli Europei del 2032. Malagò ha gettato luce su questa possibilità, frenando però le speranze dei tifosi: “E’ stata fatta una scelta. Qualcuno magari non ha gradito, perché sappiamo cosa comporta in termini di valutazione a livello di politica internazionale. Ma guardiamo anche le alternativa: giocarti la partita autonomamente. La puoi vincere o perdere. L’Italia sicuramente ha prestigio, storia, arte, ma la Turchia, Istanbul in assoluto è la città che maggiormente ha gareggiato per le grandi manifestazioni senza ottenerle. E poi loro hanno gli stadi già pronti”.