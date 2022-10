Serena: “Inter e Juve in corsa per lo scudetto, il Napoli deve sbagliare”

Aldo Serena, ex attaccante di Juventus, Torino, Inter e Milan,ha parlato della corsa scudetto in serie A che vede il Napoli capolista.

Aldo Serena, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato della corsa scudetto in serie A che vede il Napoli capolista. L’ex attaccante ritiene ancora alte le chance di Inter e Juventus di rientrare in corsa per il titolo. Queste le sue dichiarazioni: “Per me può rientrare, la rimonta dell’Inter in campionato è senza dubbio possibile. Ma la strada è stretta, è bene chiarirlo“.

Aldo serena ha poi aggiunto: “Perché da qui in avanti, servirà praticamente la perfezione. Servirà fare tutto bene e sarà necessario che gli altri sbaglino, nello specifico il Napoli, che fin qui ha mostrato una vivacità meravigliosa e un gioco splendido. L’Inter a mio avviso deve crederci. E per come la vedo io non è giusto tagliar fuori neppure la Juventus di Massimiliano Allegri da questi ragionamenti“.