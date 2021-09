Scudetto Serie A: la ‘profezia’ del Cies, ecco chi lo vincerà

Il Cies svela chi vincerà lo scudetto in Serie A. L’osservatorio attraverso il proprio metodo prevede che sarà l’Inter la vincitrice. Dunque i nerazzurri anche senza Antonio Conte in panchina torneranno a vincere di nuovo il titolo. Questo secondo quanto fa sapere il Cies che ha fatto il calcolo attraverso dei modelli statistici che tengono conto di parametri come l’esperienza dei giocatori e le prestazioni dei club negli ultimi 365 giorno.

Cies: classifica, scudetto e retrocessione in Serie A

Il metodo utilizzato dall’osservatorio calcistico è quello di un modello statistico che include esperienza dei giocatori, gli investimenti sui trasferimenti fatti dalle varie società per formare le varie rose e la prestazione di ogni club nell’ultimo anno. Dunque grande importanza viene data al ‘ritmo’ che le squadre hanno avuto nell’ultimo anno solare. Ma il Cies non calcola solo lo scudetto ma l’intera classifica di Serie A.

Inter (scudetto) Napoli Milan Roma Atalanta Juventus Lazio Sassuolo Fiorentina Bologna Udinese Sampdoria Torino Genoa Empoili Hellas Verona Cagliar Venezia (retrocesso) Spezia (retrocesso) Salernitana (retrocesso)

Ma il Cies non calcola solo lo scudetto in Serie A, bensì anche quello degli altri top campionato europei. Secondo l’osservatorio la Premier League sarà vinta dal Manchester City. In Bundesliga trionferà il Bayern Monaco, in Ligue 1 il Psg ed in Liga il Real Madrid.

Dunque secondo il modello utilizzato dal Cies il Napoli sarà in corsa per lo scudetto in Serie A, ma alla fine lo vincerà l’Inter. Molti operatori pensano che gli azzurri abbiano le carte in regola per giocarsi lo scudetto. L’ex calciatore Salvatore Bagni è convinto che il Napoli possa ambire al titolo, giocandoselo con Milan e Inter. Mentre in tanti tengono fuori la Juventus dalla corsa allo Scudetto.