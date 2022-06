Schira: “Mertens-De Laurentiis finirà a schiaffoni. Ecco chi è l’erede designato”

“Finirà a schiaffoni”: così Nicolò Schira, cronista e firma del quotidiano ‘Il Giornale’, ha espresso un giudizio sull’epilogo del rapporto tra Dries Mertens e Aurelio De Laurentiis. Il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli nel corso della puntata odierna della trasmissione ‘Marte Sport Live’, programma di approfondimento in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Dries Mertens via da Napoli a a parametro zero? Dispiace che le cose siano andate così, soprattutto ripensando a quanto il calciatore sia legato alla piazza, tanto da aver chiamato suo figlio Ciro. Aurelio De Laurentiis ha parlato di ‘vil denaro’, mentre ieri sono arrivate altre parole dure del giocatori: finirà a schiaffoni, questa vicenda”.

Schira ha poi aggiunto: “Chi potrà sostituire il belga, nelle idee della società? Gerard Deulofeu, esterno offensivo e meno attaccante, ma calciatore forte. E’ complicatissimo fare paragoni, ma come tipologia, tutto sommato, non sono così distanti. E’ lui l’erede designato”. Su Politano: “Per Matteo il discorso è più legato a Federico Bernardeschi, per caratteristiche. Se volete sapere la mia, io il cambio tra i due non lo farei, visto il rendimento degli ultimi anni dello juventino; ma è un vecchio pallino di De Laurentiis, che lo aveva corteggiato già alla Fiorentina”.