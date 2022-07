SCARPA NUOVO “OFFICIAL TREKKING SUPPLIER” DELLA SSC NAPOLI

La Ssc Napoli annuncia la collaborazione con SCARPA. L’azienda di Asolo sarà protagonista dei ritiri estivi precampionato del Napoli in Val di Sole e Abruzzo.

SCARPA, azienda italiana leader nella produzione di calzature da montagna e per le attività outdoor, sarà “Official Trekking Supplier” della SSC Napoli durante il periodo di preparazione estiva precampionato della società partenopea.

Nello specifico, la partnership si concretizzerà durante i due ritiri in montagna previsti dalla squadra: il primo a Dimaro (TN) in Val di Sole dall’8 al 19 luglio, il secondo a Castel di Sangro (AQ) in Abruzzo dal 23 luglio al 6 agosto.

In entrambe le località, SCARPA, oltre ad essere presente con uno stand al Summer Village allestito vicino al campo di allenamento della squadra, sarà grande protagonista durante tutti i giorni di ritiro con attività sul territorio ed experience di trekking e climbing “sul campo” destinate a tifosi ed appassionati.

“Il legame tra mondo del calcio e montagna è molto stretto: è oramai una consuetudine per tutte le squadre italiane ed europee trascorrere un periodo di preparazione atletica proprio in altitudine, dove sono garantite le condizioni ideali per praticare sport in estate – sottolinea il Presidente di SCARPA Sandro Parisotto. La collaborazione con il Napoli è per noi particolarmente significativa, poiché ci consente di trasmettere i nostri valori di rispetto e amore per la montagna ad un pubblico ancora più ampio, andando alla scoperta di due località che rappresentano l’eccellenza dell’offerta turistica del nostro Paese”.

Collaborazione evidenziata anche da Alessandro Formisano – Head of Operations, Sales & Marketing SSC Napoli: “sono lieto di questo accordo con un’azienda leader di mercato che darà certamente ulteriori opportunità di engagement con i nostri tifosi in occasione dei ritiri in Trentino e Abruzzo”.