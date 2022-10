Sassuolo: Berardi non gioca, c’è un altro pericolo pubblico

Il Napoli sabato gioca con il Sassuolo, nella squadra neroverde di Dionisi non ci sarà Domenico Berardi.

Il giocatore della Nazionale non si è ancora ripreso del tutto dal problema avuto qualche settimana fa con l’Atalanta. Il Sassuolo non vuole rischiare visto che Berardi veniva già da un lungo infortunio e dopo pochi minuti essere entrato in campo ha sentito un nuovo fastidio muscolare.

Da Sassuolo fanno sapere che non ci sono possibilità che Berardi giochi titolare con il Napoli, al massimo può andare in panchina e giocare qualche minuto, ma non sarà rischiato. Dionisi per continuare a registrare punti si affiderà ancora una volta a Laurienté, attaccante francese che sta facendo molto bene in maglia neroverde. Il 23 enne esterno ha già segnato due gol e messo a referto anche due assist. Dopo un primo periodo di adattamento l’ex Lorient sta mostrando tutte le sue capacità.

In casa azzurra invece c’è il rientro di Anguissa dal primo minuto dopo lo stop per un problema muscolare. Oltre Rrahmani non ci sono grandi problemi di infortunati. Da valutare anche la situazione di Sirigu che non ha partecipato alle ultime due gare del Napoli per un problema fisico. Spalletti per ora ha problemi di abbondanza, soprattutto in attacco.