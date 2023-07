Salvatore Caiazza asfalta Giuntoli: “Gli auguro di rallire alla Juventus”

Salvatore Caiazza, giornalista del quotidiano “Roma”, ha fortemente criticato il nuovo direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli.

CALCIO NAPOLI. Salvatore Caiazza, rispettato giornalista sportivo e capo dei servizi sportivi del quotidiano “Roma”, ha recentemente acceso una nuova miccia.

In un intervento durante la trasmissione “Ne parliamo da Dimaro” in onda su Canale 8, Caiazza ha criticato duramente il nuovo direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli. Secondo Caiazza, Giuntoli, precedentemente al Napoli, è stato un “yes man” per 8 anni, parlando a comando. Una volta ottenuta la libertà alla Juventus, secondo il giornalista, Giuntoli ha immediatamente detto una “cavolata”.

Caiazza non si è fermato alle critiche verso Giuntoli. “Mi auguro che fallisca la sua missione alla Juventus“, ha dichiarato senza mezzi termini.

Tuttavia, il punto di vista di Caiazza non si è limitato alla Juventus. Ha parlato anche del Napoli, dicendo che la squadra ha un problema con l’idealizzazione precoce dei suoi giocatori. “Un problema della nostra Napoli è che facciamo troppo presto santi i beati”, ha detto Caiazza. Ha ricordato ai tifosi che, oltre alle stelle come Kvaratskhelia, Osimhen e Kim, Giuntoli ha portato al Napoli molti giocatori che non hanno raggiunto il successo sperato.

Con il cambiamento di direzione al Napoli, sotto la nuova guida di Mauro Meluso, Caiazza si augura che la squadra possa apprendere dai presunti errori di Giuntoli e costruire un futuro di successo.