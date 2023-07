Rudi Garcia impressionato da due giovani azzurri: “Li porterà a Castel di Sangro”

L’esperto di mercato, Giovanni Scotto, si è soffermato sull’interesse di Rudi Garcia per due giovani azzurri, Spavone e Marchisano.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, sembrerebbe essere stato quasi ‘ipnotizzato’ da due giovani talenti azzurri, tanto da volerli considerare per il futuro. Durante una delle sue recenti dichiarazioni pubbliche, Garcia ha affermato: “Voglio valutare alcuni calciatori, potrebbero esserci utili anche nel corso della stagione”. Pur sembrando un’affermazione di circostanza per motivare la squadra, sembra che il mister non abbia scherzato affatto. Il tecnico francese ha individuato già alcuni giovani promettenti che potrebbero far parte della rosa del Napoli nella prossima stagione.

Giovanni Scotto, esperto giornalista di calciomercato, ha rivelato nel programma televisivo “Fuorigioco” su Tele A: “Rudi Garcia è rimasto particolarmente colpito da un giovane presente al ritiro di Dimaro. Si tratta di Alessandro Spavone, nato nel 2004, che ha avuto un ottimo rendimento nel campionato Primavera. Il ragazzo farà parte anche del ritiro a Castel di Sangro. Inoltre, c’è una concreta possibilità che venga selezionato anche Marchisano, un altro calciatore molto interessante”.

Garcia sembra, dunque, essere deciso a dare spazio ai giovani talenti e sfruttare le loro potenzialità nella prossima stagione del Napoli. L’attenzione sui giovani calciatori potrebbe portare nuove energie e freschezza alla squadra, con la speranza di raggiungere importanti traguardi. Non resta che attendere il ritiro a Castel di Sangro per scoprire se queste promesse saranno confermate sul campo.