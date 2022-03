Rrahmani: “Vi racconto dell’offerta del Napoli. Amo i tifosi azzurri. La mia infanzia segnata dalla guerra”

Amir Rrahamani si racconta ai canali ufficiali del Napoli dalla guerra all’arriva nel grande calcio.

Rrahmani, nel corso dell’intervista ha poi , aggiunto: “Da piccolo ero continuamente impegnato tra scuola e calcio. Non era facile cambiare sempre la squadra e paese dove vivere. Quando ero più piccolo non avevo un obiettivo chiaro. Mi sento fortunato per come è andata a finire. Dopo una bella stagione a Verona è successo che dopo 6 mesi ho ricevuto l’offerta del Napoli, ovviamente ho subito detto sì. Sono molto felice di essere arrivato qui. Il Napoli gioca sempre ad alti livelli”.

Sulla Napoli, Rrahmani aggiunge: “Napoli è molto bella come città, c’è tanta storia da vedere. E’ una cosa meravigliosa, una delle cose che più mi piacciono della città. Voglio continuare così, avete visto solo l’inizio di Amir Rrahmani, so che posso dare ancora molto di più. Ciao a tutti i tifosi del Napoli, vi voglio bene… Forza Napoli Sempre!”. Ha concluso il difensore centrale del Napoli.