3 Luglio 2026

Roma Boxing Night: Cerimonia del peso in vista dello scontro Forte-Picardi.

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026

Roma Boxing Night: Un Evento Imperdibile per il Ring Italiano

ROMA (ITALPRESS) – Nella splendida cornice del Museo della Civiltà Romana, si è tenuta oggi la cerimonia del peso per la Roma Boxing Night, un evento di boxe professionistica che celebra i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana (FPI). L’evento, organizzato dalla Taf e De Carolis Promotion in collaborazione con la FPI, si svolgerà domani, 4 luglio, presso il prestigioso Pala Tiziano, noto anche come “Olimpionico”.

Un Programma di Alto Livello

La Fight card della Roma Boxing Night promette un’esperienza imbattibile per gli appassionati di pugilato. In programma ci sono tre match di notevole importanza, ciascuno con in palio una cintura. Il match clou vedrà il Campione Mauro Forte (53.5 Kg) difendere il suo titolo EBU Silver dei Gallo contro lo sfidante Vincenzo Picardi, anch’egli pesante 53.5 Kg. Questo incontro si preannuncia come un giusto inizio per una serata di pura adrenalina sul ring.

Non meno interessante è il match per la cintura tricolore dei Medi, che vedrà protagonisti Francesco Faraoni (72.5 Kg) e Giovanni Rossetti (72.5 Kg). Entrambi pugili di talento, si daranno battaglia per ottenere un riconoscimento importante nella loro carriera. Inoltre, non mancherà nemmeno il contest per il titolo Nazionale dei Massimi, in cui Angelo Morejon (97.8 Kg) e Antonio Carlesimo (116.5 Kg) si affronteranno in un incontro che promette colpi forti e emozioni forti.

Incidente nella Fight Card: Il Match di Pamela Noutcho Sawa

Un imprevisto ha colpito la Roma Boxing Night: la pugile Tulcan non ha superato le visite mediche, annullando così il match in cui Pamela Noutcho Sawa avrebbe dovuto difendere il titolo di Campionessa Mondiale IBO dei Leggeri. Nonostante ciò, la boxer di Bologna avrà l’opportunità di calcare il tappeto del Pala Tiziano in un incontro contro Mahjouba Obtil. Questo match rappresenta per Sawa un’importante occasione per dimostrare il proprio valore sul ring e rimanere competitiva in un panorama pugilistico in continua evoluzione.

Nella cornice della cerimonia del peso, un tocco artistico è stato offerto dal regista Abel Ferrara, che ha deliziato i presenti nella sala dove è esposta la Statua del Pugilatore a Riposo. Ferrara ha letto alcune poesie di Gabriele Tinti, estratte dalla sua straordinaria opera “Il Boxer”. Questa declamazione, che unisce poesia e pugilato, rientra nelle celebrazioni per 110 anni di storia della FPI, sottolineando come la cultura e lo sport possano intrecciarsi in modi sorprendenti.

La Storia di un’Eccellenza Italiana

La Federazione Pugilistica Italiana ha una lunga e orgogliosa storia, consolidata dal contributo di tanti atleti che hanno portato il nome dell’Italia ai vertici del pugilato mondiale. Oggi, eventi come la Roma Boxing Night rappresentano non solo un’occasione per celebrare i successi passati, ma anche un’opportunità per ispirare le nuove generazioni di pugili. Infatti, nei festival pugilistici di tratto nazionale, si cercano sempre talenti emergenti, che possono contribuire al futuro del settore.

La Roma Boxing Night non è solo un incontro, ma un richiamo a tutti gli appassionati per far rivivere la tradizione pugilistica che caratterizza il nostro Paese. Con una pletora di incontri di alto livello, i fan possono aspettarsi emozioni forti e risultati sorprendenti. La presenza di pugili di talento e la crescente popolarità del pugilato in Italia fanno di questo evento un appuntamento da non perdere.

Un Invito a Partecipare

Per gli amanti della boxe e dello sport in generale, la Roma Boxing Night rappresenta un’occasione imperdibile. Un evento che combina il fascino dello sport alla celebrazione di una storia ricca e significativa, capace di unire gli appassionati e gli atleti in un’unica grande festa. Non perdere l’opportunità di assistere a uno spettacolo di grande livello, che contribuisce a mantenere viva la tradizione pugilistica italiana.

Per maggiori informazioni sulla Roma Boxing Night e su altri eventi legati al pugilato, è possibile visitare il sito ufficiale della Federazione Pugilistica Italiana e delle promozioni coinvolte. Batti nel cuore della capitale e segui gli aggiornamenti sui tuoi pugili preferiti!

Fonti:

  • Sito ufficiale della Federazione Pugilistica Italiana
  • Ufficio Stampa FPI
  • Informazioni di ringraziamento da Italpress

(ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

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