A Malta i prezzi delle case sono aumentati del 6,7% nell’ultimo anno.

«Aumento dei Prezzi Immobiliari a Malta: I Dati Recenti»

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Negli ultimi sei anni, i prezzi degli immobili residenziali a Malta hanno registrato un aumento significativo, pari a quasi il 45%. I dati forniti dall’Ufficio Nazionale di Statistica (NSO) bandiscono una nuova allerta riguardo all’accessibilità dell’abitazione sull’isola.

Secondo l’Indice dei Prezzi delle Proprietà Residenziali (RPPI), nel primo trimestre del 2026 si è raggiunta la cifra di 104,19, rappresentando un incremento del 6,7% su base annua e dell’1,8% rispetto al trimestre precedente. Questo segna la crescita più rapida dal 2022, evidenziando un trend di corsa dei prezzi. Tra le categorie, gli appartamenti hanno subito l’aumento più considerevole, con un rialzo del 6,9% rispetto all’anno precedente, mentre i prezzi delle maisonette sono aumentati del 5,3%.

«Analisi dei Prezzi delle Case a Malta»

Dal primo trimestre del 2020, l’indice delle abitazioni è salito da 72,54 a 104,19, una variazione notevole. Ulteriori dati rivelano che il prezzo medio di una casa è passato da 163.560 euro nel 2020 a 237.749 euro nel 2025. Questo incremento si è verificato nonostante segnali di rallentamento dell’economia. La Banca Centrale di Malta riporta una diminuzione nei compromessi di vendita e negli atti notarili definitivi, mentre il credito volto al settore delle costruzioni e dell’immobiliare continua a incentivare la crescita delle concessioni di prestiti.

La sfida dell’accessibilità abitativa è un tema cruciale, soprattutto in un contesto caratterizzato da un aumento della popolazione, in gran parte dovuto all’immigrazione, che continua a far lievitare la domanda di alloggi. Un’indagine condotta da KPMG ha evidenziato che nel 2025, una giovane coppia con reddito minimo poteva permettersi solo il 2,2% degli immobili disponibili sul mercato. Dati provenienti dalla Banca Centrale indicano una diminuzione della percentuale di proprietari di casa tra i giovani di età inferiore ai 35 anni, e oltre un terzo dei nuovi acquirenti riceve ormai sostegno economico dai genitori.

La situazione ha allarmato esperti e analisti, compreso il Fondo Monetario Internazionale, che ha avvertito circa la crescente esposizione delle banche al settore immobiliare, un fattore di vulnerabilità. Associazioni locali e movimenti per la giustizia abitativa segnalano con preoccupazione come l’aumento dei prezzi delle case e degli affitti stia rendendo sempre più difficile l’accesso alla proprietà, specialmente per i giovani maltesi. Questo scenario crea un eco sociale, generando tensioni tra diverse fasce della popolazione.

Con una prospettiva negativa, il mercato immobiliare di Malta continua a lottare per mantenere un equilibrio tra domanda e offerta. È essenziale un monitoraggio costante della situazioni attuale e misure efficaci per promuovere l’accessibilità, garantendo che l’aumento dei prezzi non comprometta le opportunità di possesso della casa per le generazioni future.

Fonti ufficiali: Ufficio Nazionale di Statistica (NSO), Banca Centrale di Malta, KPMG, Fondo Monetario Internazionale.

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FONTE ITALPRESS

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