Hamilton conquista la pole per la Sprint a Silverstone, seguito da Antonelli.

Hamilton Brilla a Silverstone con la Pole Position

SILVERSTONE (INGHILTERRA) – Lewis Hamilton ha conquistato la pole position nella gara Sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Campionato Mondiale di Formula 1. Sul leggendario circuito di Silverstone, il pilota britannico della Ferrari ha registrato un tempo di 1’28″376, posizionandosi davanti a tutti nella gara che si svolgerà domani alle 13:00 ora italiana. Questa prestazione segna una tappa importante nella stagione e ha acceso l’entusiasmo dei fan e del team Ferrari.

La Griglia di Partenza e le Sorprese della Qualifica

In seconda posizione si trova Andrea Kimi Antonelli della Mercedes, che ha chiuso a soli 0″011 dal suo avversario. A seguire, nella seconda fila, troviamo Max Verstappen della Red Bull, staccato di 0″321, e Charles Leclerc, l’altro pilota della Ferrari, che ha fatto registrare un crono di 1’28″703, a 0″327 da Hamilton. La sessione ha rivelato anche la competitività di George Russell, quinto con la Mercedes, distante 0″357, seguito da Lando Norris della McLaren.

Completano il gruppo dei migliori Oscar Piastri della McLaren e Isack Hadjar della Red Bull, rispettivamente in settima e ottava posizione. La qualità e la tensione che hanno caratterizzato questa qualifica evidenziano quanto sia serrata la competizione in questa stagione di F1.

Lewis Hamilton, entusiasta della propria performance, ha dichiarato: “Non ci aspettavamo di essere in grado di competere per la prima fila. È una bellissima sorpresa. Credo che il passo sia buono, e la macchina ha dato ottime sensazioni. Non è semplice quando hai avversari così forti, ma farò del mio meglio per tenerli dietro nella gara corta.” Il pilota ha riconosciuto gli sforzi del team, sottolineando che “tutti in fabbrica stanno spingendo al massimo e portando aggiornamenti in ogni gara”.

Dettagli sulla Gara e Sviluppi Futuri

La gara Sprint di domani rappresenterà un importante banco di prova per Hamilton e per la Ferrari, che sta cercando di affermarsi in un campionato dominato dalle squadre storicamente più forti. Con Mercedes e Red Bull che possiedono un grande potenziale, la sfida si preannuncia ricca di colpi di scena. Il team Ferrari spera di capitalizzare l’ottima qualifica di Hamilton e di Leclerc per ritornare nelle posizioni di vertice del Mondiale.

La griglia di partenza per la gara Sprint a Silverstone si presenta serrata e intrigante. Ecco gli altri protagonisti che scenderanno in pista:

1^ fila: 1. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’28″376 2. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1’28″387

2^ fila: 3. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’28″697 4. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’28″703

3^ fila: 5. George Russell (Gbr) Mercedes 1’28″733 6. Lando Norris (Gbr) McLaren 1’28″740

4^ fila: 7. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’28″772 8. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 1’28″835



Il campionato si sta avviando a una fase cruciale, e il risultato di domani potrebbe influenzare notevolmente le strategie delle varie scuderie. La squadra Ferrari, in particolare, è ansiosa di dimostrare di essere in grado di tenere il passo con i rivali storici.

Le aspettative sono alte e per i tifosi l’emozione è palpabile. Gli occhi saranno puntati su Hamilton e sulla Ferrari, in un contesto dove ogni millisecondo può fare la differenza. Rimanete sintonizzati per assistire a questa entusiasmante gara che promette di regalare spettacolo e adrenalina ai fan della F1.

– Foto: IPA Agency –

(ITALPRESS).

Fonti ufficiali: Formula1.com, Ferrari.com

FONTE ITALPRESS

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