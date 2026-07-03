3 Luglio 2026

Hamilton conquista la pole per la Sprint a Silverstone, seguito da Antonelli.

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026

Hamilton Brilla a Silverstone con la Pole Position

SILVERSTONE (INGHILTERRA) – Lewis Hamilton ha conquistato la pole position nella gara Sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Campionato Mondiale di Formula 1. Sul leggendario circuito di Silverstone, il pilota britannico della Ferrari ha registrato un tempo di 1’28″376, posizionandosi davanti a tutti nella gara che si svolgerà domani alle 13:00 ora italiana. Questa prestazione segna una tappa importante nella stagione e ha acceso l’entusiasmo dei fan e del team Ferrari.

La Griglia di Partenza e le Sorprese della Qualifica

In seconda posizione si trova Andrea Kimi Antonelli della Mercedes, che ha chiuso a soli 0″011 dal suo avversario. A seguire, nella seconda fila, troviamo Max Verstappen della Red Bull, staccato di 0″321, e Charles Leclerc, l’altro pilota della Ferrari, che ha fatto registrare un crono di 1’28″703, a 0″327 da Hamilton. La sessione ha rivelato anche la competitività di George Russell, quinto con la Mercedes, distante 0″357, seguito da Lando Norris della McLaren.

Completano il gruppo dei migliori Oscar Piastri della McLaren e Isack Hadjar della Red Bull, rispettivamente in settima e ottava posizione. La qualità e la tensione che hanno caratterizzato questa qualifica evidenziano quanto sia serrata la competizione in questa stagione di F1.

Lewis Hamilton, entusiasta della propria performance, ha dichiarato: “Non ci aspettavamo di essere in grado di competere per la prima fila. È una bellissima sorpresa. Credo che il passo sia buono, e la macchina ha dato ottime sensazioni. Non è semplice quando hai avversari così forti, ma farò del mio meglio per tenerli dietro nella gara corta.” Il pilota ha riconosciuto gli sforzi del team, sottolineando che “tutti in fabbrica stanno spingendo al massimo e portando aggiornamenti in ogni gara”.

Dettagli sulla Gara e Sviluppi Futuri

La gara Sprint di domani rappresenterà un importante banco di prova per Hamilton e per la Ferrari, che sta cercando di affermarsi in un campionato dominato dalle squadre storicamente più forti. Con Mercedes e Red Bull che possiedono un grande potenziale, la sfida si preannuncia ricca di colpi di scena. Il team Ferrari spera di capitalizzare l’ottima qualifica di Hamilton e di Leclerc per ritornare nelle posizioni di vertice del Mondiale.

La griglia di partenza per la gara Sprint a Silverstone si presenta serrata e intrigante. Ecco gli altri protagonisti che scenderanno in pista:

  • 1^ fila:
    • 1. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’28″376
    • 2. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1’28″387
  • 2^ fila:
    • 3. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’28″697
    • 4. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’28″703
  • 3^ fila:
    • 5. George Russell (Gbr) Mercedes 1’28″733
    • 6. Lando Norris (Gbr) McLaren 1’28″740
  • 4^ fila:
    • 7. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’28″772
    • 8. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 1’28″835

Il campionato si sta avviando a una fase cruciale, e il risultato di domani potrebbe influenzare notevolmente le strategie delle varie scuderie. La squadra Ferrari, in particolare, è ansiosa di dimostrare di essere in grado di tenere il passo con i rivali storici.

Le aspettative sono alte e per i tifosi l’emozione è palpabile. Gli occhi saranno puntati su Hamilton e sulla Ferrari, in un contesto dove ogni millisecondo può fare la differenza. Rimanete sintonizzati per assistire a questa entusiasmante gara che promette di regalare spettacolo e adrenalina ai fan della F1.

– Foto: IPA Agency –

(ITALPRESS).

Fonti ufficiali: Formula1.com, Ferrari.com

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Malago.jpg

Malagò e Abodi si incontrano: “Clima eccellente, molto soddisfatto della riunione” / Video

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026
Screenshot-2026-07-03-142423.jpg

Milito: ‘Non mi sorprende più nulla di Messi’ – Video esclusivo

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026
eu.jpg

Marocco favorito, ma il Canada è la sua squadra più forte di sempre!

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026
20260517_0461.jpg

Massimiliano Allegri nuovo allenatore del Napoli: contratto fino al 2029.

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026
20260703_0083.jpg

Svizzera avanza agli ottavi battendo l’Algeria 2-0 con una prestazione convincente.

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026
IPA49402845.jpg

Antognoni: “Investire nei giovani è sempre una scelta vincente”

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026
20260703_0037.jpg

Portogallo avanza agli ottavi con una sofferta vittoria 2-1 contro la Croazia.

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026
20260702_2901.jpg

Fair Play Menarini: 30 anni di sport con Duplantis e Zola celebrando l’eccellenza.

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026
20260702_2958.jpg

Spagna sconfigge Austria 3-0 e conquista gli ottavi di finale ai Mondiali.

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026
scaloni.jpg

Scaloni: L’Italia è fondamentale per il calcio nel Mondiale

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026
IPA86310084.jpg

F1 a Silverstone: Hamilton ammette che il titolo mondiale è distante per Mercedes.

Anna Gaia Cavallo 2 Luglio 2026
Antonella-Palmisano.jpeg

Palmisano: “A Birmingham per gli Europei, obiettivo quarta Olimpiade!” – Video esclusivo.

Anna Gaia Cavallo 2 Luglio 2026

Ultimissime

F1.jpeg

Hamilton conquista la pole per la Sprint a Silverstone, seguito da Antonelli.

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026
20260703_0954.jpg

PMI campane: eccellenti nella crescita e nel welfare aziendale per il benessere dei dipendenti.

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026
Malago.jpg

Malagò e Abodi si incontrano: “Clima eccellente, molto soddisfatto della riunione” / Video

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026
Screenshot 2026-07-03 162020

Gianluca Di Marzio: “Napoli beffato, Gila a un passo dal Milan: accordo raggiunto”

redazione 3 Luglio 2026
Abdelatty.jpg

Egitto e USA: colloquio sui recenti sviluppi della situazione in Libia.

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026