Giovanni Covone, astrofisico, nuovo presidente della Fondazione Idis di Città della Scienza.

Giovanni Covone è il nuovo presidente della Fondazione Idis-Città della Scienza

NAPOLI (ITALPRESS) – La Fondazione Idis-Città della Scienza ha una nuova leadership. La Regione Campania ha accolto la nomina del professor Giovanni Covone, ordinario di Astrofisica e Cosmologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, come nuovo presidente dell’ente. Questo cambiamento segna un’importante evoluzione per una fondazione che, dal 1987, opera come punto di riferimento per la comunità scientifica e culturale italiana e internazionale.

La Fondazione Idis-Città della Scienza si distingue nel panorama culturale e scientifico grazie alla sua struttura complessa, estesa su 7 ettari e comprendente un Science Centre, il primo museo scientifico interattivo d’Italia, un incubatore di imprese e un centro congressi. La missione della Fondazione si traduce in un modello integrato di divulgazione scientifica, educazione avanzata e innovazione, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno e dell’intera nazione.

“Sotto la nuova presidenza del professor Covone, la Fondazione mira a rafforzare il proprio ruolo come centro d’eccellenza per la formazione e il dibattito pubblico”, si legge nella nota ufficiale. L’obiettivo è quello di contribuire alla costruzione di una società moderna basata sulla conoscenza, dove le nuove tecnologie siano utilizzate per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo sostenibile e armonioso.

I progetti futuri della Fondazione Idis

“Città della Scienza è una risorsa fondamentale per il nostro territorio e per tutto il Mezzogiorno, e il nostro obiettivo è raggiungere l’eccellenza a livello globale”, ha dichiarato il neopresidente Giovanni Covone. “La collaborazione con la comunità scientifica sarà un valore aggiunto significativo per affrontare le sfide che ci attendono”. Questo approccio collaborativo è essenziale per affrontare le complesse questioni scientifiche e sociali del nostro tempo.

Giovanni Covone, nato a Trani nel 1969 e napoletano d’adozione, ha una solida formazione presso la Federico II, dove ha ottenuto laurea e dottorato di ricerca. Ha ampliato il suo prestigioso percorso all’estero, con esperienze significative presso il MIT di Boston, il Telescopio Nazionale Galileo a La Palma e il Laboratoire d’Astrophysique de Marseille. Questo background internazionale è ciò che rende Covone particolarmente adatto a guidare la Fondazione in un’era di globalizzazione e innovazione scientifica.

Il professor Covone è un esperto di astrobiologia e pianeti extrasolari e nel 2020 ha contribuito alla scoperta di TOI-700 d, il primo pianeta di dimensioni terrestri situato nella zona abitabile scoperto dal telescopio TESS della NASA. La sua esperienza in progetti di rilevanza internazionale aiuterà a posizionare la Fondazione come attore chiave nel dibattito scientifico globale.

L’importanza della divulgazione scientifica

Dal 2025, Covone ricopre anche il ruolo di presidente della Società Italiana di Astrobiologia e partecipa attivamente alla missione internazionale PLATO dell’Agenzia Spaziale Europea. Parallelamente alla sua ricerca, ha dedicato parte della sua carriera alla divulgazione culturale, utilizzando media, saggi e progetti teatrali per rendere la scienza accessibile a un pubblico più ampio. Questo impegno si allinea perfettamente con la storica mission della Città della Scienza, di avvicinare la scienza alla comunità.

Con la nuova governance, la Fondazione Idis-Città della Scienza si prepara ad affrontare le sfide future, continuando a essere un volano di innovazione e cultura. La sua capacità di attrarre talenti e risorse, la sinergia con enti pubblici e privati e il supporto della comunità scientifica rappresentano i cardini su cui costruire un futuro di successo, utile non solo per il Mezzogiorno, ma anche per l’Italia e l’intera Europa.

Per ulteriori informazioni su Giovanni Covone e la Fondazione Idis-Città della Scienza, puoi visitare il [sito ufficiale](http://www.cittadellascienza.it) della Fondazione.

(ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+