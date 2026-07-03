Pernici riscrive la storia: nuovo record italiano nei 800 metri dopo 53 anni di Fiasconaro.

Francesco Pernici Riscrive la Storia dell’Atletica Italiana

Una serata da ricordare per l’atletica azzurra: il record italiano degli 800 metri, in vigore da ben 53 anni, è stato finalmente battuto. Francesco Pernici, giovane atleta bresciano, ha fermato il cronometro a 1:43.60 durante un incontro a Nancy, in Francia, superando il precedente primato di 1:43.7, stabilito il 27 giugno 1973 da Marcello Fiasconaro all’Arena di Milano.

Pernici, 23 anni e atleta delle Fiamme Gialle, ha fornito una prestazione incredibile, mantenendo la testa della gara e mostrando un coraggio e determinazione tipici dei grandi campioni. Questo traguardo era un sogno che lo inseguiva da tempo; infatti, nel 2021, si era avvicinato al record con un tempo di 1:43.84 in semifinale ai Mondiali di Tokyo, mancando la finale per soli quattro centesimi.

Un Talento Emergente Sostenuto da un Grande Coach

Il nuovo record porta la firma di un giovane talento che ha iniziato il suo percorso sportivo a Niardo, nella splendida Valle Camonica. Sotto la guida del suo allenatore, Dalmazio Bersini, Pernici è riuscito a esplorare e sviluppare al massimo il suo potenziale. In questa stagione ha già fatto parlare di sé, collezionando un promettente terzo posto al Golden Gala di Roma con un tempo di 1:43.97.

Il miglioramento di Pernici è notevole e rappresenta un segnale positivo per l’atletica italiana, che vede nei giovani la possibilità di riscrivere le pagine della propria storia. Da Andrea Longo, che ha corso in 1:43.74 nel 2000, a Catalin Tecuceanu, il cui tempo era di 1:43.75 nel 2024, i limiti si sono avvicinati, ma è stato il bresciano a coronare il sogno di ogni atleta: stabilire un nuovo primato.

Il record di Pernici non rappresenta solo un risultato personale, ma un simbolo di speranza e rinascita per l’atletica italiana. La sua prestazione ha catturato l’attenzione di media e appassionati, dimostrando che il talento italiano è vivo e può emergere anche in ambito internazionale. In un periodo in cui i risultati possono sembrare sfuggenti, la vittoria di Pernici è una boccata d’aria fresca e un’iniezione di fiducia per le future generazioni di atleti italiani.

La conquista del record è avvenuta nell’ambito del meeting Silver del Continental Tour, evento di grande rilevanza che raccoglie atleti di diverse nazioni. Pernici ha dimostrato non solo il suo valore atletico, ma anche la capacità di affrontare pressioni elevate, chiudendo la gara con un tempo che sorpassa il primato storico, un obiettivo che ha sognato e preparato con il sacrificio e la dedizione.

L’epopea di Francesco Pernici ci ricorda che i sogni non hanno scadenza e che con impegno si possono raggiungere traguardi impensabili. Con ogni probabilità, i riflettori saranno puntati su di lui nelle prossime competizioni, dove avrà l’opportunità di continuare a mostrare il suo talento e, magari, di scrivere altre pagine storiche per l’atletica italiana.

Fonti ufficiali riportano che la federazione italiana di atletica leggera è già al lavoro per pianificare il futuro delle squadre nazionali, puntando su atleti come Pernici per il prossimo ciclo olimpico e altri eventi internazionali. È un momento cruciale per il movimento sportivo italiano, che può beneficiare di nuove leve pronte a brillare sulla scena mondiale.

Il racconto della vittoria di Pernici rappresenta quindi solo l’inizio di un viaggio ricco di promesse e di successi. Nuove sfide attendono l’atleta bresciano, e chissà quali altri record potranno essere abbattuti in futuro grazie a una preparazione meticolosa e alla passione per l’atletica.

FONTE ITALPRESS

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