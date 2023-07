Ritiro Napoli a Dimaro, il report della sessione mattutina: differenziato per tre azzurri

Il Napoli ha svolto la sua seduta di allenamento questa mattina: allenamenti personalizzati per tre giocatori azzurri.

La consueta seduta mattutina della SSC Napoli si è svolta sul campo di Carciato a Dimaro Folgarida. Dopo un iniziale periodo di attivazione e lavoro di forza, il gruppo ha svolto esercizi tecnici e tattici, con particolare attenzione alle conclusioni in porta. Alla fine della sessione, il gruppo si è dedicato a esercizi di core-stability in palestra. I calciatori Folorunsho, Lozano e Gaetano hanno invece seguito un programma personalizzato di allenamento in palestra. Nel frattempo, Zedadka, come riportato dal sito ufficiale del Napoli, ha svolto esercizi in piscina. Nel pomeriggio è prevista una seconda seduta di allenamento.

Durante la permanenza del Napoli a Dimaro, è giunta una notizia che era nell’aria da diversi giorni. Il primo colpo di mercato estivo per gli azzurri è un ritorno. Pierluigi Gollini, attualmente in Trentino, arriva dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto e sarà il vice-Meret, secondo le intenzioni della società e del nuovo allenatore Rudi Garcia. L’operazione è stata ufficializzata dal Napoli tramite un comunicato stampa: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito, dall’Atalanta BC, le prestazioni sportive di Pierluigi Gollini con la formula del prestito con diritto di riscatto”.