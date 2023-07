Ritiro Napoli, quattro amichevoli in programma a Castel di Sangro: le prime tre avversarie

Il Napoli, guidato dal nuovo allenatore Rudi Garcia, giocherà quattro amichevoli nella seconda parte del ritiro a Castel di Sangro.

Il Napoli sta ultimando la prima parte di ritiro estivo in Val di Sole, precisamente a Dimaro Folgarida, prima di dirigersi in Abruzzo, alla volta di Castel di Sangro, per la seconda parte della preparazione estiva dal 28 luglio al 12 agosto.

Il tecnico azzurro Rudi Garcia avrà a sua disposizione anche i giocatori di punta, che stanno praticamente rientrando in Trentino da tutti gli impegni con le Nazionali. Praticamente tutti i migliori calciatori del Napoli, da Di Lorenzo a Osimhen, passando per Khvicha Kvaratskhelia, sono ora a disposizione del mister francese e sono pronti a seguire le sue direttive. Nella pittoresca cittadina abruzzese, i partenopei disputeranno diverse partite amichevoli per testare la loro preparazione in vista del prossimo campionato.

Il Corriere del Mezzogiorno di oggi riporta alcuni dettagli sulle partite amichevoli che il Napoli affronterà nella seconda parte del ritiro a Castel di Sangro: “Giovedì, il debutto avverrà contro l’Anaune, il Napoli inizierà il suo programma di partite amichevoli in ritiro. Lunedì, sfideranno la Spal. A Castel Di Sangro sono previste quattro partite, e sono già stati annunciati i nomi di tre avversari: l’Hatayspor, il Girona e l’Augsburg (previste per il 29 luglio, 3 e 6 agosto)”.