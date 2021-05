Rinnovo Insigne: nessun segnale dal Napoli, fatta richiesta specifica

Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli non è ancora arrivato. Il capitano del Napoli ha sempre voluto parlarne a fine stagione, ma ora a campionato fermo non si è mosso nulla. Sicuramente c’è ancora tempo per l’incontro, dato che la Serie A è terminata da pochissimo, ma lo stallo completo non lascia presagire nulla di buono. Insigne per il rinnovo fa una richiesta economica specifica al Napoli, che il club azzurro deve valutare attentamente anche perché senza gli introiti Champions League sarà difficile assecondarla.

Rinnovo Insigne: le cifre

Ecco quanto scrive Il Mattino sulla richiesta fatta dall’entourage di Insigne al presidente De Laurentiis:

Il campionato è oramai terminato, ma di segnali da parte del club azzurro nei confronti del capitano, nemmeno l’ombra. Il contratto di Insigne scade a giugno del 2022, cioè tra un anno. Il suo agente Vincenzo Pisacane è in attesa di una chiamata da parte di De Laurentiis e Giuntoli. Le sirene arrivano soprattutto dall’estero, dove Lorenzo potrebbe davvero approdare se non dovesse arrivare l’accordo con il Napoli. Le richieste del capitano

sono chiare, e non sono cambiate nel tempo: per restare a Napoli, e accettare il contratto della vita, quello che lo legherebbe al club fino a fine carriera, servirà metterlo al centro del progetto con un’offerta economica adeguata, almeno da 6 milioni a stagione. Se così non dovesse essere, amici come prima, ma le strade si separeranno