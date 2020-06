Rinascita Insigne: ecco i segreti, Gattuso e la voglia di vincere a Napoli

La rinascita di Lorenzo Insigne è evidente, il capitano del Napoli è di nuovo al centro del progetto dopo un periodo più opaco con Ancelotti.

Il Mattino mette in evidenza la rinascita di Lorenzo Insigne, l’attaccante del Napoli è stato uno di quei calciatori a cui la cura Gattuso ha fatto più bene. Insigne ad inizio stagione non era proprio felicissimo del nuovo ruolo che gli aveva dato Carlo Ancelotti, con il tecnico di Reggiolo c’è stato qualche malumore, espresso anche in maniera evidente. Il capitano del Napoli non ha fatto mai mancare il suo apporto, ma è chiaro che qualcosa non andava come doveva.

L’avvento di Gennaro Gattuso ha dato nuovo slancio ad Insigne che ora è di nuovo al centro del progetto azzurro. La rottura con l’agente Raiola ha in qualche modo favorito il suo reintegro totale in squadra ed società. Napoletano e calciatore del Napoli, Lorenzo Insigne rappresenta un patrimonio importante per la SSCN ed il feeling con Gattuso ha fatto ritrovare fiducia ad un calciatore che può essere determinante per gli azzurri.