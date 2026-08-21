Repubblica Napoli: “Napoli, Allegri riparte dal tridente: Hojlund al centro, Politano e Alisson Santos ai lati”

Tre è il numero perfetto per il Napoli. Gli azzurri sono pronti a debuttare in campionato ripartendo dal tridente offensivo, marchio di fabbrica scelto da Massimiliano Allegri durante la preparazione estiva. Domani sera a Marassi, con calcio d’inizio alle 20.45 contro il Genoa, il nuovo allenatore vivrà la sua prima partita ufficiale sulla panchina azzurra.

Come scrive Repubblica Napoli, Allegri vuole cominciare forte e affronterà il Genoa affidandosi al sistema provato con continuità nei ritiri di Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro. Il riferimento centrale sarà Rasmus Hojlund, sostenuto da Matteo Politano e Alisson Santos.

Hojlund vuole ripartire da Marassi

Il danese ha realizzato soltanto un gol durante il precampionato ed è apparso un po’ appesantito dai carichi di lavoro in Abruzzo. Adesso, però, le amichevoli sono alle spalle e comincia il calcio che conta.

Hojlund ritroverà inoltre un avversario contro il quale si è esaltato nella passata stagione. Repubblica Napoli ricorda i tre gol segnati al Genoa: uno al Maradona e una doppietta a Marassi nel successo per 3-2, completata dal rigore realizzato nei minuti di recupero.

Il 23enne di Copenaghen rappresenta il punto di riferimento dell’attacco. Il Napoli lo ha acquistato definitivamente per 44 milioni di euro, con l’obbligo di riscatto scattato grazie alla qualificazione in Champions League dopo l’esperienza al Manchester United.

La sua prima stagione in azzurro si è chiusa con 12 gol in campionato e 16 complessivi in tutte le competizioni. A questi si aggiungono otto assist, testimonianza del lavoro svolto anche al servizio dei compagni.

Politano torna nel suo ruolo

Allegri vuole restituire a Hojlund anche la possibilità di attaccare maggiormente la profondità, una delle caratteristiche principali del centravanti. Ad accompagnarlo sulla destra sarà Matteo Politano, tra i protagonisti dell’estate azzurra.

Il 33enne è tornato stabilmente nel ruolo di esterno offensivo e nel precampionato ha trovato anche due gol. Il rapporto con Allegri sembra già positivo.

«Lavora bene e cerca sempre di sfruttare le caratteristiche dei singoli. Parla tanto con noi giocatori e vuole che tiriamo fuori sempre il meglio», ha spiegato Politano a Radio Kiss Kiss, come riportato da Repubblica Napoli.

L’esterno azzurro ha presentato anche le difficoltà della trasferta di Marassi: «Sarà una battaglia calcistica, troveremo un ambiente bello caldo. Auguro il meglio a De Rossi, ma a partire dalla seconda giornata. Ci stiamo preparando al meglio».

Alisson Santos completa il tridente

Sulla corsia sinistra toccherà invece ad Alisson Santos, protagonista soprattutto nel girone di ritorno della scorsa stagione. Il brasiliano avrà subito l’opportunità di confermare quanto di buono mostrato e completare il tridente scelto da Allegri.

Secondo Repubblica Napoli, il tecnico definirà oggi le ultime scelte prima della conferenza stampa di presentazione della gara. Resta un dubbio soprattutto nel reparto arretrato, con Rafa Marin e Olivera in ballottaggio.

Le certezze, invece, arrivano dall’attacco: Politano, Hojlund e Alisson Santos. Il Napoli di Allegri è pronto a cominciare da Marassi affidandosi ancora una volta al tridente.