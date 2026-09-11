11 Settembre 2026

La guardia costiera libica salva 16 migranti al largo della costa di Tajoura

Anna Gaia Cavallo 11 Settembre 2026
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TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – La guardia costiera libica ha soccorso 16 migranti irregolari di diverse nazionalità africane, tra cui donne e bambini, al largo della costa di Tajoura, località situata a est di Tripoli, dopo che la loro imbarcazione si era fermata in mare.

E secondo quanto dichiarato dall’Amministrazione generale per la sicurezza costiera libica in un comunicato su Facebook, l’operazione di salvataggio è stata condotta da una pattuglia del ramo di Tajoura e i migranti sono stati portati al punto di attracco del ramo, dove hanno ricevuto cure mediche di base e assistenza umanitaria, prima di essere trasferiti alle autorità competenti per le procedure legali.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS)

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FONTE ITALPRESS

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