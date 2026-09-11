La guardia costiera libica salva 16 migranti al largo della costa di Tajoura

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – La guardia costiera libica ha soccorso 16 migranti irregolari di diverse nazionalità africane, tra cui donne e bambini, al largo della costa di Tajoura, località situata a est di Tripoli, dopo che la loro imbarcazione si era fermata in mare.

E secondo quanto dichiarato dall’Amministrazione generale per la sicurezza costiera libica in un comunicato su Facebook, l’operazione di salvataggio è stata condotta da una pattuglia del ramo di Tajoura e i migranti sono stati portati al punto di attracco del ramo, dove hanno ricevuto cure mediche di base e assistenza umanitaria, prima di essere trasferiti alle autorità competenti per le procedure legali.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS)

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+