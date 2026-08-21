Cobolli batte Paul in rimonta, sfida con Fils per la finale di Cincinnati

IPA87650519 – MASON, OH – AUGUST 20: Flavio Cobolli of Italy celebrates and thanks the crowd after wining against Tommy Paul of the United States during a men’s singles quarterfinal match at the Cincinnati Open at Lindner Family Tennis Center on August 20, 2026 in Mason, Ohio. (Photo by Trent Patterson/Sipa USA)

CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) – Un’altra rimonta, ancora una vittoria e un nuovo passo in avanti nella classifica Atp. Flavio Cobolli centra al Cincinnati Open la prima semifinale in un Masters 1000 e prosegue spedito il suo cammino: adesso, secondo le proiezioni in tempo reale, è virtualmente numero 6 del mondo, Potrebbe scendere al massimo al numero 7, ma comunque inizierà la prossima settimana forte del best ranking. Il tutto grazie a un’altra grande serata da “guerriero” come si era definito dopo aver battuto Jodar agli ottavi. Questa volta ad arrendersi è lo statunitense Tommy Paul, numero 24 Atp, regolato col punteggio di 2-6, 6-3, 6-4. In semifinale il romano, settima testa di serie, affronterà il francese Arthur Fils (21) che ha eliminato l’argentino Thiago Agustin Tirante (6-3, 6-2 in poco più di un’ora). “Io non mollo”, ha scritto sulla telecamera Cobolli dopo aver vinto il il match dei quarti, proseguendo il cammino verso l’obiettivo della prima finale in carriera in un Masters 1000. Non è stato facile piegare Paul, perfetto nel primo set, tenuto a bada nel secondo e nel terzo. “Non è semplice cambiare marcia, ogni partita è diversa, ogni set è diverso – ha detto Cobolli nell’intervista a caldo dopo la partita – Sono davvero orgoglioso di come sono riuscito a gestire tutte le difficoltà di oggi. Sono orgoglioso del mio gioco, della mia mentalità e del mio team, che è sempre molto importante nella mia vita”. Cobolli giocherà al Family Lindner Tennis Center la sua nona semifinale in carriera, la quinta in stagione, la prima in un Masters 1000. Secondo semifinalista italiano nel torneo dopo Jannik Sinner, campione nel 2024 e finalista nel 2025, il romano guarda con ottimismo alle prossime partite e allo US Open, l’ultimo Slam della stagione. “Mi sto preparando bene per lo US Open. La mia condizione è ancora al 100%. Ovviamente dovrò recuperare dopo questo match. Magari giocherò un pò a golf, per staccare e liberare la mente. Ma sono pronto a lottare ancora”, le parole di Cobolli riportate da Supertennis. Prossimo avversario, come detto, Arthur Fils. Il francese, numero 21 del mondo, non ha avuto problemi contro l’argentino Thiago Agustin Tirante. “Stasera è andata molto bene – ha dichiarato Fils – Era la mia prima volta sul campo centrale a Cincinnati. E’ un’energia diversa, un’atmosfera diversa. Ho semplicemente giocato il mio miglior tennis e sono molto felice della prestazione”. “Non vedo l’ora di giocare contro Flavio. Sta vivendo una stagione formidabile, sta giocando il suo tennis migliore. Sarà una bella partita”, ha concluso Fils anche lui alla sua prima semifinale in un Masters 1000. Negli altri due quarti si affronteranno prima Taylor Fritz (numero 9 Atp) e Brandon Nakashima (22) in un derby tutto statunitense, poi l’azzurro Lorenzo Musetti (numero 15 del mondo) e l’americano Frances Tiafoe (23), un match che promette spettacolo. – Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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