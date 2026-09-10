BeActive Your Way, torna la settimana europea dello sport

ROMA (ITALPRESS) – Dal 23 al 30 settembre l’Italia si accende di movimento con la Settimana Europea dello Sport (European Week of Sport), l’iniziativa promossa dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, coordinata dal Dipartimento per lo Sport, con Sport e Salute che ne cura l’attuazione operativa su tutto il territorio nazionale, e che dal 2015 viene annualmente realizzata in tutta l’Unione Europea per diffondere la cultura dello sport, della vita attiva e del benessere psicofisico tra i cittadini.

L’edizione 2026 ha un claim che è già un programma: “BeActive Your Way: No pressure, no judgement”. Una campagna che invita ciascuno a muoversi secondo il proprio passo, senza distinzioni di età, condizione fisica, abilità o livello di allenamento, per restituire al movimento il suo significato più autentico: un gesto libero, spontaneo, alla portata di tutti. Sarà un’Italia in movimento a raccontarlo: migliaia gli appuntamenti sportivi disseminati su tutto il territorio nazionale, in costante aggiornamento sul sito www.sportesalute.eu.

I numeri raccontano una crescita costante: nel corso degli anni la Settimana Europea dello Sport si è trasformata in un movimento collettivo di scala continentale, capace di coinvolgere oltre 118 milioni di partecipanti in più di 433mila attività realizzate nei Paesi europei aderenti. Il countdown parte sabato 12 settembre, quando al parco del Valentino a Torino, nell’ambito di Tennis & Friends, la Settimana Europea dello Sport avrà il suo battesimo ufficiale, alla presenza degli Ambassador di BeActive 2026: due campioni olimpici che hanno fatto la storia dello sport italiano, il judoka Pino Maddaloni e la pattinatrice di velocità su ghiaccio Francesca Lollobrigida. Poi Napoli. Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre, dalle 9 alle 18, la Villa Comunale si trasforma nel cuore pulsante della manifestazione con il BeActive MultiSportVillage, a ingresso libero: oltre 30 aree attrezzate grazie all’impegno delle Federazioni Sportive Nazionali e di tutti gli organismi sportivi dove sperimentare gratuitamente decine di discipline, fianco a fianco con istruttori e tecnici federali.

Un appuntamento, quello di Napoli, che trova nella cornice delle regate preliminari dell’America’s Cup la sua cassa di risonanza naturale. Il programma si arricchisce di un’area d’eccellenza dedicata all’alfabetizzazione del mare, realizzata con la Federazione Italiana Vela all’interno del Race Village di America’s Cup, e di una serie di talk dedicati al benessere, animati dagli Ambassador sportivi e dai campioni del Team Illumina di Sport e Salute, pronti a trasmettere ai più giovani l’entusiasmo per lo sport. Il momento clou della kermesse partenopea è la BeActive Night, in programma nella serata di sabato 26 settembre: un evento aperto a tutta i cittadini per una festa di sport, di valori, di benessere e di vita.

– Foto ufficio stampa Sport e Salute –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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