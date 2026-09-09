Brennan cala il pokerissimo e vince a Siviglia, Mas resta al comando della Vuelta

SIVIGLIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Matthew Brennan vince in volata la 17esima tappa della Vuelta a Espana 2026, la Dos Hermanas-Siviglia di 185 km. Solito sprint del 21enne britannico, che festeggia la sua quinta affermazione in questa edizione della Corsa Roja, la settima per la Visma|Lease a Bike.

È stata la classica giornata di trasferimento, con una fuga iniziata sin dal chilometro zero. Enzo Paleni (Groupama-FDJ United), Sinuhé Fernandez (Burgos Burpellet BH) e Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) hanno attaccato, subito dopo il norvegese si è rialzato facendosi riassorbire dal gruppo. L’azione è andata avanti fino ai tremila metri dall’arrivo, con Paleni rimasto solo dai -14, prima dello sprint con conclusivo, che ha visto Brennan beffare il belga Jordi Meeus (Red Bull-Bora- Hansgrohe), il danese Magnus Cort Nielsen (Dan) Uno-X Mobility e Alessandro Romele (XDS Astana), quarto e migliore degli italiani. Lo scalatore spagnolo Enric Mas (Movistar) rimane in maglia rossa di leader della classifica generale. Domani la 18esima frazione, una cronometro individuale di 32,1 chilometri con partenza da El Puerto de Santa Maria ed arrivo a Jerez.

ORDINE D’ARRIVO

1. Matthew Brennan (Gbr) Visma|Lease a Bike in 4h07’15”2. Jordi Meeus (Bel) Red Bull-Bora s.t.3. Magnus Cort Nielsen (Den) Uno-X Mobility s.t.4. Alessandro Romele (Ita) s.t.5. Steffen De Schuyteneer (Bel) s.t.6. Axel Laurance (Fra) s.t.7. Pau Miquel Delgado (Esp) s.t.8. Cesar Macias Estrada (Mex) s.t.9. Hugo Hofstetter (Fra) s.t.10. Bryan Coquard (Fra) s.t.

CLASSIFICHE

Classifica generale (Maglia Rossa):1. Enric Mas (Esp) Movistar in 60h09’44”2. Felix Gall (Aut) Decathlon CMA CGM a 2’06”3. Primoz Roglic (Slo) Red Bull-Bora a 2’10”4. Richard Carapaz (Ecu) a 4’24”5. Oscar Onley (Gbr) a 5’44”6. Jakob Omrzel (Slo) a 6’14”7. Mattias Skjelmose (Den) a 6’49”8. Cristian Rodriguez (Esp) a 7’01”9. Clément Berthet (Fra) a 7’19”10. Sepp Kuss (Usa) a 8’55”

Classifica a punti (Maglia Verde):1. Wout van Aert (Bel) Visma|Lease a Bike 295 punti2. Matthew Brennan (Gbr) Visma|Lease a Bike 2393. Alessandro Romele (Ita) XDS Astana 171

Classifica migliore scalatore (Maglia a Pois):1. Santiago Buitrago (Col) Bahrain-Victorious 69 punti2. Wout van Aert (Bel) Visma|Lease a Bike 403. Enric Mas (Esp) Movistar 24

Classifica miglior giovane (Maglia Bianca):1. Oscar Onley (Gbr) Netcompany Ineos in 60h15’28”2. Jakob Omrzel (Slo) Bahrain-Victorious a 30″3. Leo Bisiaux (Fra) Decathlon CMA CGM a 10’41”

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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