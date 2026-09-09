9 Settembre 2026

Brennan cala il pokerissimo e vince a Siviglia, Mas resta al comando della Vuelta

redazione 9 Settembre 2026
James-Brennan.jpg

SIVIGLIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Matthew Brennan vince in volata la 17esima tappa della Vuelta a Espana 2026, la Dos Hermanas-Siviglia di 185 km. Solito sprint del 21enne britannico, che festeggia la sua quinta affermazione in questa edizione della Corsa Roja, la settima per la Visma|Lease a Bike.

È stata la classica giornata di trasferimento, con una fuga iniziata sin dal chilometro zero. Enzo Paleni (Groupama-FDJ United), Sinuhé Fernandez (Burgos Burpellet BH) e Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) hanno attaccato, subito dopo il norvegese si è rialzato facendosi riassorbire dal gruppo. L’azione è andata avanti fino ai tremila metri dall’arrivo, con Paleni rimasto solo dai -14, prima dello sprint con conclusivo, che ha visto Brennan beffare il belga Jordi Meeus (Red Bull-Bora- Hansgrohe), il danese Magnus Cort Nielsen (Dan) Uno-X Mobility e Alessandro Romele (XDS Astana), quarto e migliore degli italiani. Lo scalatore spagnolo Enric Mas (Movistar) rimane in maglia rossa di leader della classifica generale. Domani la 18esima frazione, una cronometro individuale di 32,1 chilometri con partenza da El Puerto de Santa Maria ed arrivo a Jerez.

ORDINE D’ARRIVO

1. Matthew Brennan (Gbr) Visma|Lease a Bike in 4h07’15”2. Jordi Meeus (Bel) Red Bull-Bora s.t.3. Magnus Cort Nielsen (Den) Uno-X Mobility s.t.4. Alessandro Romele (Ita) s.t.5. Steffen De Schuyteneer (Bel) s.t.6. Axel Laurance (Fra) s.t.7. Pau Miquel Delgado (Esp) s.t.8. Cesar Macias Estrada (Mex) s.t.9. Hugo Hofstetter (Fra) s.t.10. Bryan Coquard (Fra) s.t.

CLASSIFICHE

Classifica generale (Maglia Rossa):1. Enric Mas (Esp) Movistar in 60h09’44”2. Felix Gall (Aut) Decathlon CMA CGM a 2’06”3. Primoz Roglic (Slo) Red Bull-Bora a 2’10”4. Richard Carapaz (Ecu) a 4’24”5. Oscar Onley (Gbr) a 5’44”6. Jakob Omrzel (Slo) a 6’14”7. Mattias Skjelmose (Den) a 6’49”8. Cristian Rodriguez (Esp) a 7’01”9. Clément Berthet (Fra) a 7’19”10. Sepp Kuss (Usa) a 8’55”

Classifica a punti (Maglia Verde):1. Wout van Aert (Bel) Visma|Lease a Bike 295 punti2. Matthew Brennan (Gbr) Visma|Lease a Bike 2393. Alessandro Romele (Ita) XDS Astana 171

Classifica migliore scalatore (Maglia a Pois):1. Santiago Buitrago (Col) Bahrain-Victorious 69 punti2. Wout van Aert (Bel) Visma|Lease a Bike 403. Enric Mas (Esp) Movistar 24

Classifica miglior giovane (Maglia Bianca):1. Oscar Onley (Gbr) Netcompany Ineos in 60h15’28”2. Jakob Omrzel (Slo) Bahrain-Victorious a 30″3. Leo Bisiaux (Fra) Decathlon CMA CGM a 10’41”

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+

Altro

20260909_2818.jpg

Gasperini “Stiamo bene, siamo pronti per la Champions”

redazione 9 Settembre 2026
20260720_0784.jpg

Caso tesseramento, Malagò: “Sono sereno, i precedenti sono chiari”. Abodi: “Le norme si conoscono”, Buonfiglio: “Il Coni cercherà di non sbagliare” / Video

redazione 9 Settembre 2026
Marcenaro.jpg

Serie A, le designazioni della quarta giornata: Marcenaro per Lazio-Milan, Inter-Udinese a Pairetto

redazione 9 Settembre 2026
Immagine_ICSC-Decathlon.jpeg

ICSC e Decathlon Italia firmano un protocollo d’Intesa per promuovere sport, inclusione e sviluppo dei territori

redazione 9 Settembre 2026
Alcaraz.jpg

Alcaraz eliminato dagli Us Open da un super Shelton, derby Usa in semifinale contro Tiafoe

redazione 9 Settembre 2026
Sinner-1.jpg

Sinner al lavoro, test in campo allo Stampa Sporting di Torino

redazione 9 Settembre 2026

Ultimissime

Joseph-Muscat.jpg

Malta, processo Caruana Galizia: Muscat “perplesso” per l’assoluzione di Fenech

Anna Gaia Cavallo 9 Settembre 2026
James-Brennan.jpg

Brennan cala il pokerissimo e vince a Siviglia, Mas resta al comando della Vuelta

redazione 9 Settembre 2026
20260909_2654.jpg

Ex Ilva, Calderone “Pronti ad adeguare l’assegno di ricollocazione Cigs”

Anna Gaia Cavallo 9 Settembre 2026
20260909_2818.jpg

Gasperini “Stiamo bene, siamo pronti per la Champions”

redazione 9 Settembre 2026
20250407_0171.jpg

Libano, un morto nell’attacco israeliano nel distretto di Nabatieh

Anna Gaia Cavallo 9 Settembre 2026