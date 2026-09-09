9 Settembre 2026

Ex Ilva, Calderone “Pronti ad adeguare l’assegno di ricollocazione Cigs”

Anna Gaia Cavallo 9 Settembre 2026
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IPA65514296 – ROMA – Marina Elvira Calderone durante il Question Time alla Camera dei deputati

ROMA (ITALPRESS) – “Il ministero del Lavoro è attivo e attento alle ricadute occupazionali” relative all’ex Ilva. Così la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, al question time della Camera.

“Confermo non solo la nostra attività nell’utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione, ma anche e soprattutto l’impegno a riformare quegli strumenti che necessitano di un adeguamento per quelle che sono le esigenze del momento, a partire dall’Assegno di ricollocazione Cigs, che sarà ancor più efficace per quelle che sono le procedure di transizione, riqualificazione e riaccompagnamento, insieme a tutte le altre politiche attive che noi stiamo mettendo in campo”, ha concluso.

(ITALPRESS)

– foto: Ipa Agency –

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FONTE ITALPRESS

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