9 Settembre 2026

Libano, un morto nell’attacco israeliano nel distretto di Nabatieh

Anna Gaia Cavallo 9 Settembre 2026
20250407_0171.jpg

BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – E’ di un morto il bilancio di un attacco israeliano effettuato con un drone nel distretto di Nabatieh, nel Libano meridionale. Lo riferisce l’agenzia di stampa libanese Nna. Il drone ha colpito un motociclo a Marj Harouf/Zebdine, a ovest di Nabatieh. Secondo il quotidiano L’Orient le Jour nell’attacco altre due persone sono rimaste ferite. Al momento non ci sono commenti da parte dell’esercito israeliano.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

20260909_0627.jpg

GKSD, accordo da 419 milioni di dollari per realizzare 15 nuovi ospedali in Kenya

Anna Gaia Cavallo 9 Settembre 2026
1785222227_Foto-2.jpeg

Traffico illecito di rifiuti, 11 imprenditori indagati e 3,4 milioni sequestrati

Anna Gaia Cavallo 9 Settembre 2026
Consiglio-di-sicurezza-Onu.jpg

Libia, il Consiglio di Sicurezza dell’Onu accoglie con favore la firma dell’accordo 4+4

Anna Gaia Cavallo 9 Settembre 2026
Bardi.jpeg

Basilicata, Bardi “Da Anglona un messaggio di pace e speranza”

Anna Gaia Cavallo 9 Settembre 2026
Al-Sisi-e1779867737972.jpg

Egitto, al-Sisi riceve il presidente cipriota Christodoulides: focus sulla cooperazione

Anna Gaia Cavallo 9 Settembre 2026
Robert-Abela-1-e1751448873439.jpg

Omicidio Caruana Galizia a Malta, manifestanti contro il premier Abela

Anna Gaia Cavallo 9 Settembre 2026

Ultimissime

20250407_0171.jpg

Libano, un morto nell’attacco israeliano nel distretto di Nabatieh

Anna Gaia Cavallo 9 Settembre 2026
20260720_0784.jpg

Caso tesseramento, Malagò: “Sono sereno, i precedenti sono chiari”. Abodi: “Le norme si conoscono”, Buonfiglio: “Il Coni cercherà di non sbagliare” / Video

redazione 9 Settembre 2026
20260909_0627.jpg

GKSD, accordo da 419 milioni di dollari per realizzare 15 nuovi ospedali in Kenya

Anna Gaia Cavallo 9 Settembre 2026
Marcenaro.jpg

Serie A, le designazioni della quarta giornata: Marcenaro per Lazio-Milan, Inter-Udinese a Pairetto

redazione 9 Settembre 2026
1785222227_Foto-2.jpeg

Traffico illecito di rifiuti, 11 imprenditori indagati e 3,4 milioni sequestrati

Anna Gaia Cavallo 9 Settembre 2026