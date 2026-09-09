Sinner al lavoro, test in campo allo Stampa Sporting di Torino
IPA84554460 – Tennis – Rome 2026 – ATP – WTA – 10/05/2026 – Jannik Sinner – Photo : CC/Psnewz / Psnewz/ SIPA /00326235_0031/Credit:PSNEWZ/SIPA/2605102308
ROMA (ITALPRESS) – Test in campo, allo Stampa Sporting di Torino, per Jannik Sinner. Il campione azzurro, al momento fuori dal circuito e assente agli Us Open, per via dei noti problemi fisici (tendinopatia extra-articolare al ginocchio destro), dopo la domenica a Monza, al Gran Premio d’Italia di Formula 1, per sostenere ed esultare per l’amico Andrea Kimi Antonelli, è regolarmente iscritto al torneo Atp 500 di Pechino, in scena dal 30 settembre.
In questi giorni Sinner, in vista del ritorno sulle scene, sta proseguendo l’iter riabilitativo al J Medical e sta testando alcuni movimenti in campo con la racchetta. Se l’altoatesino recupererà al meglio dai problemi al ginocchio volerà verso l’Asia e giocherà non solo a Pechino ma anche il Masters 1000 di Shanghai.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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