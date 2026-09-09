9 Settembre 2026

Basilicata, Bardi “Da Anglona un messaggio di pace e speranza”

Anna Gaia Cavallo 9 Settembre 2026
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MATERA (ITALPRESS) – “Cinquant’anni di storia della Diocesi di Tursi-Lagonegro rappresentano un patrimonio inestimabile di fede, identità e coesione sociale per l’intera Basilicata. La presenza del Cardinale Pierbattista Pizzaballa al Santuario di Anglona trasforma questa ricorrenza in un messaggio universale di speranza e di pace”. Lo ha detto il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, a margine della solenne celebrazione eucaristica svoltasi ieri nella Basilica Santuario di Maria Santissima Regina di Anglona, presieduta dal Patriarca Latino di Gerusalemme e concelebrata dal Vescovo Monsignor Vincenzo Orofino e dai presuli lucani.

“In questo giorno di festa per la comunità diocesana – ha proseguito Bardi – il nostro pensiero va al profondo legame tra la nostra terra e la Terra Santa. Affidare alla Madonna di Anglona l’invocazione per la pace nei luoghi del Vangelo, guidati dalla testimonianza del Cardinal Pizzaballa, richiama ciascuno di noi alla corresponsabilità e all’impegno per la costruzione di un futuro fondato sul dialogo e sulla solidarietà”.

Il Presidente ha espresso il proprio plauso a Monsignor Orofino per la visione pastorale tracciata in questo cinquantenario: “Ringrazio il Vescovo per aver trasformato una memoria storica in un’occasione di rilancio per il territorio. La memoria dei Vescovi che si sono succeduti dal 1976 a oggi – da Monsignor Franco a Monsignor Pierro, da Monsignor Talucci a Monsignor Nolé, fino a Monsignor Orofino – ci ricorda che la forza della Basilicata risiede nelle sue radici spirituali e nella capacità della sua gente di camminare unita di fronte alle sfide del nostro tempo”.

– foto ufficio stampa Regione Basilicata –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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