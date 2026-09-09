ICSC e Decathlon Italia firmano un protocollo d’Intesa per promuovere sport, inclusione e sviluppo dei territori

ROMA (ITALPRESS) – Lo sport come leva di inclusione, benessere e sviluppo dei territori. Con questo obiettivo l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) e Decathlon Italia hanno sottoscritto un protocollo d’Intesa che avvia una collaborazione strategica finalizzata a sostenere la diffusione della pratica sportiva e la realizzazione di progetti ad alto impatto sociale.

L’accordo unisce le competenze di due realtà accomunate dalla volontà di rendere lo sport sempre più accessibile e vicino alle persone. Decathlon Italia metterà a disposizione la propria esperienza nella promozione della pratica sportiva e nello sviluppo di soluzioni dedicate agli sportivi, mentre ICSC contribuirà con la propria competenza nel finanziamento dell’impiantistica sportiva e nella valutazione dell’impatto sociale dei progetti. Da questa partnership nasceranno iniziative concrete per ampliare l’accesso allo sport, promuoverne la pratica di prossimità e ammodernare le infrastrutture sportive. In particolare, la collaborazione favorirà interventi per l’acquisto e l’ammodernamento delle attrezzature sportive, contribuendo a rendere gli impianti più accessibili, inclusivi e sostenibili.

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche avranno l’opportunità di approfondire i contenuti dell’intesa in occasione del Club Day, in programma il prossimo 19 settembre. L’iniziativa gratuita, ospitata nei negozi Decathlon, è pensata per favorire l’incontro tra le comunità locali, la scoperta delle diverse discipline sportive e la conoscenza delle realtà associative del territorio. Nell’ambito della giornata, le organizzazioni sportive potranno inoltre conoscere le opportunità di finanziamento agevolate dedicate al sostegno degli investimenti, tra cui l’acquisto di nuove attrezzature sportive. Con questo protocollo, ICSC e Decathlon Italia rafforzano un percorso condiviso che punta a trasformare lo sport in un’opportunità concreta di crescita, inclusione e rigenerazione dei territori, mettendo in rete competenze, investimenti e prossimità per creare valore duraturo nelle comunità.

– Foto Ufficio Stampa – Comin & Partners –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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