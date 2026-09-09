9 Settembre 2026

Libia, il Consiglio di Sicurezza dell’Onu accoglie con favore la firma dell’accordo 4+4

Anna Gaia Cavallo 9 Settembre 2026
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TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha accolto con favore la firma dell’accordo 4+4, il patto raggiunto dalle parti libiche per sostenere il processo politico, definendolo “un passo importante verso elezioni nazionali libere, eque e inclusive” e verso l’unificazione delle istituzioni libiche.

E secondo quanto dichiarato in un comunicato stampa letto dal rappresentante francese Jerome Bonnafont, presidente di turno del Consiglio, i membri hanno elogiato le parti libiche per il loro impegno costruttivo e hanno sottolineato l’importanza che tutte le parti sostengano l’accordo. Hanno inoltre ribadito il loro sostegno alla missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) e all’inviata Hanna Tetteh, e hanno esortato le parti libiche a partecipare pienamente ai suoi sforzi.

Il Consiglio ha chiesto ulteriori passi per attuare il quadro di spesa unificato per il 2026 e ha sottolineato l’importanza di progredire verso l’unificazione di tutte le istituzioni, comprese quelle militari e di sicurezza, e di un esecutivo unificato. I membri hanno riaffermato il loro sostegno alla sovranità, all’indipendenza e all’integrità territoriale della Libia, e hanno sottolineato la necessità di porre fine all’interferenza esterna.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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