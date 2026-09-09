9 Settembre 2026

Serie A, le designazioni della quarta giornata: Marcenaro per Lazio-Milan, Inter-Udinese a Pairetto

redazione 9 Settembre 2026
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IPA74084495 – referee Matteo Marcenaro during the match of 33th day of the Serie A Championship between A.S.Roma and Atalanta BC at the Olimpico Stadium on Apr 18, 2026 in Rome, Italy. during AS Roma vs Atalanta BC, Italian soccer Serie A match in Rome, Italy, April 18 2026

ROMA (ITALPRESS) – Sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova a dirigere sabato alle 18, all’Olimpico, la sfida fra Lazio e Milan valida per la quarta giornata di campionato. Con lui gli assistenti Christian Rossi e Di Gioia, il quarto uomo Guida e al Var Meraviglia e Aureliano.

Il turno si aprirà venerdì con Venezia-Fiorentina (fischietto a Fourneau di Roma), mentre fra gli anticipi del sabato spicca in serata Atalanta-Cagliari, per la quale è stato designato Arena di Torre del Greco. Domenica Napoli-Bologna è stata affidata a Bonacina di Bergamo, per Sassuolo-Juve ci sarà Sacchi di Macerata.

Triplo posticipo lunedì: alle 18.30 Como-Parma (Mucera di Palermo) e Torino-Roma (Maresca di Napoli), in serata Inter-Udinese: arbitra Pairetto di Nichelino.

SERIE A – 4^ GIORNATA – 13/09Venezia – Fiorentina (11/09, ore 20.45)arbitro: Fourneau di RomaGenoa – Frosinone (12/09, ore 15)arbitro: Rapuano di RiminiLazio – Milan (12/09, ore 18)arbitro: Marcenaro di GenovaAtalanta – Cagliari (12/09, ore 20.45)arbitro: Arena di Torre del GrecoLecce – Monza (ore 15)arbitro: Crezzini di SienaNapoli – Bologna (ore 18)arbitro: Bonacina di BergamoSassuolo – Juventus (ore 20.45)arbitro: Sacchi di MacerataComo – Parma (14/09, ore 18.30)arbitro: Mucera di PalermoTorino – Roma (14/09, ore 18.30)arbitro: Maresca di NapoliInter – Udinese (14/09, ore 20.45)arbitro: Pairetto di Nichelino

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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