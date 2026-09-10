10 Settembre 2026

F1 di scena al Madring, Vasseur sprona la Ferrari: “Ci siamo lasciati Monza alle spalle”

redazione 10 Settembre 2026
Vasseur.jpg

MARANELLO (ITALPRESS) – “Ci siamo lasciati Monza alle spalle e siamo completamente concentrati su Madrid e sull’opportunità che ogni nuovo weekend di gara rappresenta”. Il team principal della Ferrari Fred Vasseur guarda avanti e sottolinea come il prossimo appuntamento presenti caratteristiche del tutto inedite, con la Ferrari chiamata ad affrontare un circuito nuovo e a raccogliere rapidamente dati e riferimenti utili già a partire dalle prime sessioni. “Quella del Madring è una sfida completamente nuova per la Formula 1 e, anche se Charles e Lewis hanno avuto modo di iniziare a conoscere la pista durante il nostro Filming Day di luglio, ci sarà molto da imparare per tutti fin dai primi giri del venerdì. Il circuito presenta caratteristiche molto diverse rispetto a quello su cui abbiamo corso lo scorso weekend e, su una pista nuova, sarà particolarmente importante adattarsi rapidamente e sfruttare al meglio ogni sessione. Dobbiamo affrontare il fine settimana una sessione alla volta, concentrarci su noi stessi e lavorare come squadra per massimizzare il potenziale di entrambe le vetture”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+

Altro

20260909_3474.jpg

Rybakina in semifinale allo Us Open e nuova numero 1 del ranking Wta

redazione 10 Settembre 2026
20260909_3483.jpg

Odegaard punisce il Napoli, l’Arsenal vince 1-0 al Maradona

redazione 10 Settembre 2026
Obiettivo-Tricolore.jpeg

“Obiettivo Tricolore” riparte nel segno di Alex Zanardi con la sesta edizione

redazione 9 Settembre 2026
James-Brennan.jpg

Brennan cala il pokerissimo e vince a Siviglia, Mas resta al comando della Vuelta

redazione 9 Settembre 2026
20260909_2818.jpg

Gasperini “Stiamo bene, siamo pronti per la Champions”

redazione 9 Settembre 2026
20260720_0784.jpg

Caso tesseramento, Malagò: “Sono sereno, i precedenti sono chiari”. Abodi: “Le norme si conoscono”, Buonfiglio: “Il Coni cercherà di non sbagliare” / Video

redazione 9 Settembre 2026

Ultimissime

Tunisia-presidente-Saied-1.jpg

Tunisia, Saied “Unificare posizione araba e rafforzarne il ruolo”

Anna Gaia Cavallo 10 Settembre 2026
Vasseur.jpg

F1 di scena al Madring, Vasseur sprona la Ferrari: “Ci siamo lasciati Monza alle spalle”

redazione 10 Settembre 2026
sahara.jpg

Sahara, la Guinea ribadisce il sostegno al piano di autonomia marocchino

Anna Gaia Cavallo 10 Settembre 2026
20260909_3474.jpg

Rybakina in semifinale allo Us Open e nuova numero 1 del ranking Wta

redazione 10 Settembre 2026
1784201600_Malta-1-1.jpg

Eurostat, i maltesi spendono di più per le vacanze

Anna Gaia Cavallo 10 Settembre 2026