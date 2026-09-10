10 Settembre 2026

Sahara, la Guinea ribadisce il sostegno al piano di autonomia marocchino

Anna Gaia Cavallo 10 Settembre 2026
sahara.jpg

MAROCCO – DUNE DI SABBIA DESERTO DEL SAHARA (MAROCCO – 1993-08-10, Duilio Piaggesi) p.s. la foto e’ utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e’ stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – La Guinea ha riaffermato la sua posizione ferma e costante a sostegno della marocchinità del Sahara in occasione dell’ottava sessione della Commissione mista di cooperazione Marocco-Guinea, svoltasi martedì a Conakry.

La sessione è stata copresieduta dal ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita e dal ministro degli Esteri guineano Morissanda Kouyaté. Nel suo intervento di apertura, Kouyaté ha dichiarato che “la Repubblica di Guinea reitera il suo sostegno costante e indefettibile alla marocchinità del Sahara e alla sovranità del Marocco su questa parte del suo territorio”.

Il ministro guineano ha inoltre ribadito che il suo Paese “sostiene l’autonomia sotto sovranità marocchina come unica soluzione a questa controversia, così come preconizzata dal Marocco al Consiglio di Sicurezza dell’Onu”. Kouyaté ha aggiunto che “l’apertura del Consolato generale della Repubblica di Guinea a Dakhla costituisce l’espressione concreta di questa posizione di principio e il simbolo di una solidarietà che non è mai venuta meno”.

Dal canto suo, Bourita ha rinnovato i ringraziamenti e la gratitudine del governo del Regno del Marocco per l’appoggio incondizionato che la Guinea ha sempre fornito, come testimoniano le sue prese di posizione nelle diverse istanze regionali e internazionali e l’apertura del Consolato generale a Dakhla nel gennaio 2020.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

1784201600_Malta-1-1.jpg

Eurostat, i maltesi spendono di più per le vacanze

Anna Gaia Cavallo 10 Settembre 2026
Ahmed-Attaf.jpg

Algeria, firmato accordo per l’istituzione di una commissione bilaterale con la Slovacchia

Anna Gaia Cavallo 9 Settembre 2026
Joseph-Muscat.jpg

Malta, processo Caruana Galizia: Muscat “perplesso” per l’assoluzione di Fenech

Anna Gaia Cavallo 9 Settembre 2026
20260909_2654.jpg

Ex Ilva, Calderone “Pronti ad adeguare l’assegno di ricollocazione Cigs”

Anna Gaia Cavallo 9 Settembre 2026
20250407_0171.jpg

Libano, un morto nell’attacco israeliano nel distretto di Nabatieh

Anna Gaia Cavallo 9 Settembre 2026
20260909_0627.jpg

GKSD, accordo da 419 milioni di dollari per realizzare 15 nuovi ospedali in Kenya

Anna Gaia Cavallo 9 Settembre 2026

Ultimissime

sahara.jpg

Sahara, la Guinea ribadisce il sostegno al piano di autonomia marocchino

Anna Gaia Cavallo 10 Settembre 2026
20260909_3474.jpg

Rybakina in semifinale allo Us Open e nuova numero 1 del ranking Wta

redazione 10 Settembre 2026
1784201600_Malta-1-1.jpg

Eurostat, i maltesi spendono di più per le vacanze

Anna Gaia Cavallo 10 Settembre 2026
20260909_3483.jpg

Odegaard punisce il Napoli, l’Arsenal vince 1-0 al Maradona

redazione 10 Settembre 2026
Ahmed-Attaf.jpg

Algeria, firmato accordo per l’istituzione di una commissione bilaterale con la Slovacchia

Anna Gaia Cavallo 9 Settembre 2026